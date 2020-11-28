Vettel ve Leclerc araçlarından daha fazlasının çıkabileceğini düşünüyor

Sıralama seansının nasıl geçtiği sorulduğunda Vettel, "Çok zor ve yakındı. Bence 2. sektör ideal değildi, George’a çok yakındım, onun da yardımı olmamış olabilir, ve durduktan sonra son sektöre girerken ön lastiklerin çalışmasını sağlamakta zorlanıyordum." dedi.

Alman pilot sözlerine devam etti: "Belki bir şeyler daha çıkarılabilirdi, çünkü 2. sektör kesinlikle çok temiz geçmedi. Genel olarak bu hafta sonu az çok hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yarın yarış var ve yarışta 1 turdan ibaret değil, o yüzden neler yapabileceğimizi göreceğiz.”

Yarış için Ferrari'nin ve kendisinin hedefi sorulduğunda ise: "Yani lastik savaşı kulağa biraz sert kaçıyor ama çatışma... aynen lastik çatışması olacak diyebiliriz. Pist biraz sert görünüyor, lastikleri çok yıpratıyor ve yarın onları yönetebilmek kilit konu olacak."

"O yüzden tilki gibi kurnaz olursak iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum. Öbür türlü uzun bir yarış olacağa benziyor. Yine de biraz puan kazanmak için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sıralama seansında şapkadan bir şeyler daha çıkarıp çıkaramayacağı sorulduğunda ise geçen senenin pole pozisyonu sahibi Leclerc: "Bence kesinlikle biraz daha vardı, her zaman daha iyisini yapabilirsiniz ama bence herkes için aynı durum geçerli. 4. virajda bayağı bir süre kaybettiğimi düşünüyorum ama evet, durum böyle; 11. ve 12. Sıradan başlayacağız."

"İstediği lastikle başlayabilecek ilk araçlar olacağız, bundan ne kadar faydalanabiliriz bilmiyorum çünkü ilk 10 için orta hamurlarla başlamanın çok kötü olmadığına eminim. Ama evet, en iyimizi yaptık ve bugün mümkün olan buydu." dedi.