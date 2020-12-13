Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor

Alman pilot, bugün Ferrari ile son yarışına çıkıyor ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Vettel şöyle dedi: “Bütün hafta sonu boyunca yeterli hıza sahip olmadığımız açıktı ve yarışta neler olacağını göreceğiz. Bu son yarışımız ve elbette puan kazanmanıza izin verecek bir strateji bulmaya çalışıyoruz."

"Taraftarlara son yarış öncesinde neler diyebilirim bilmiyorum, bunu bir iki cümleyle açıklama çok zor. Ferrari ile olan ortaklığımı bitirmek kolay bir karar değil ve burada genel olarak harika vakit geçirdim. Özellikle garajımda çalışan çocukları çok özleyeceğim. Onların mutlu olması için bugünkü yarışta gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

"Tüm bu yıllar yıllarda Ferrari fanlarının desteğini arkamda hissettim ve bunun için sadece minnettar olabilirim. Tabii ki bugün Ferrari ile ortaklığımın başlangıcındaki duyguları değil, tamamen farklı duyguları da yaşıyorum."

"Zor bir yıl geride kaldı ve geriye dönüp baktığımda sadece güzel anıları hatırlıyorum."

Charles Leclerc ise şunları ekledi: “Önümüzde sezonun son yarışı var. Yılı başarılı şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu, Ferrari ve Sebastian için önemli bir yarış çünkü bu onun takımımızdaki son yarışı olacak."

"Bugün 12. ve 13. sıralardan başlıyoruz. Amacımız her ne kadar kolay olmayacağını bilsek de puan kazanmak. Lastiklerin çalışma şekli bunda büyük rol oynayacak."

"Ceza aldığım için avantajımı kaybettim çünkü etrafımdakiler lastik seçiminde özgürler. Her zaman olduğu gibi maksimumu almaya çalışacağız. Bu, özellikle son yarıştaki olaydan sonra benim için önemli."