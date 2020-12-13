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Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor

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Vettel ve Leclerc, Abu Dhabi'de puan istiyor
Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel, yarışın başlamasına kısa bir süre kala yaptığı açıklamada, Ferrari ile son yarışında puan kazanmak için çalışacaklarını ancak bunun kendileri için zor olacağını söyledi.

Alman pilot, bugün Ferrari ile son yarışına çıkıyor ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Vettel şöyle dedi: “Bütün hafta sonu boyunca yeterli hıza sahip olmadığımız açıktı ve yarışta neler olacağını göreceğiz. Bu son yarışımız ve elbette puan kazanmanıza izin verecek bir strateji bulmaya çalışıyoruz."

"Taraftarlara son yarış öncesinde neler diyebilirim bilmiyorum, bunu bir iki cümleyle açıklama çok zor. Ferrari ile olan ortaklığımı bitirmek kolay bir karar değil ve burada genel olarak harika vakit geçirdim. Özellikle garajımda çalışan çocukları çok özleyeceğim. Onların mutlu olması için bugünkü yarışta gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

"Tüm bu yıllar yıllarda Ferrari fanlarının desteğini arkamda hissettim ve bunun için sadece minnettar olabilirim. Tabii ki bugün Ferrari ile ortaklığımın başlangıcındaki duyguları değil, tamamen farklı duyguları da yaşıyorum."

"Zor bir yıl geride kaldı ve geriye dönüp baktığımda sadece güzel anıları hatırlıyorum."

Charles Leclerc ise şunları ekledi: “Önümüzde sezonun son yarışı var. Yılı başarılı şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu, Ferrari ve Sebastian için önemli bir yarış çünkü bu onun takımımızdaki son yarışı olacak."

 

"Bugün 12. ve 13. sıralardan başlıyoruz. Amacımız her ne kadar kolay olmayacağını bilsek de puan kazanmak. Lastiklerin çalışma şekli bunda büyük rol oynayacak."

"Ceza aldığım için avantajımı kaybettim çünkü etrafımdakiler lastik seçiminde özgürler. Her zaman olduğu gibi maksimumu almaya çalışacağız. Bu, özellikle son yarıştaki olaydan sonra benim için önemli."

"Zor bir sezon geçirdik ama performansımdan memnunum. Geçen yıldan bu yana ilerleme kaydettim, bu büyük bir artı. Ama daha fazlasını istiyorum. Geçen yıl olduğu gibi yine podyumlar için savaşmam gerekiyor."

"Pek çok sorunumuz vardı ama yavaş yavaş ilerledik. Şimdi pozisyonumuz yılın başına kıyasla daha iyi. Önümüzdeki yıl ileriye doğru büyük bir adım atacağımıza eminim. "

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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