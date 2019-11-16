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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Vettel ve Hamilton, Red Bull'un düzlük hızına şaşırdı

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Vettel ve Hamilton, Red Bull'un düzlük hızına şaşırdı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
16 Kas 2019 21:54

Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel, pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'in aracı Red Bull'un Brezilya'daki düzlük hızına şaşırdıklarını söylediler.

Verstappen, Brezilya'daki sıralamalarda adeta uçtu ve Honda motorlu Red Bull ile pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull, turbo V6 motor dönemi geldiğinden bu yana her zaman düzlükte zayıf kalıyordu. Honda da 2015'te motor tedarikçisi olarak dönmesinden beri hep zorlandı ancak bu sene ciddi ilerleme kaydetti.

Verstappen'in arkasında ikinci olan Vettel, "Şunu kabul etmeliyiz ki bugün bizi açık bir şekilde mağlup ettiler."

"Biraz şaşırtıcı oldu. Onları hızlı görmek değil, düzlükte bu kadar hızlı olduklarını görmek şaşırttı." dedi.

Sezonun ikinci yarısında Ferrari, sıralama hızı nedeniyle sorgulanmaya başlamıştı. Son haftalarda güç ünitesiyle alakalı iki teknik direktif geldi ve Ferrari'nin yavaşlaması bu direktiflere bağlandı. Hatta bugün pole pozisyonunu kazanan Verstappen, Amerika GP hafta sonunda Ferrari'yi hile yapmakla suçlamıştı.

Vettel, paketlerinde bir değişikliğin olmadığını bu yüzden neden gerilediklerini bilmediğini söyledi.

Vettel, "Düzlükte herkesten biraz daha hızlı olduğumuz ancak virajlarda biraz kaybettiğimiz çok fazla sıralama gördük."

"Ancak bugün Max ve Alex düzlükte hızlıydı. Olay bu. Nedenini bilmiyorum. Biz farklı bir şey yapmadık." dedi.

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Hamilton da Red Bull'un Interlagos'ta bu kadar hızlı olmasını tam olarak anlayamadığını söyledi.

Motorsport.com'un Vettel'in görüşlerine katılıp katılmadığını sorması üzerine Hamilton, "Tabii ki. Buraya geldiğimizde böyle bir sonuç olmasını beklemiyorduk."

"Düzlük hızları bir yana orta sektörde de en hızlılar. Bu açıdan açıkçası aynı yere basma gücü seviyesini koruyorlar ancak daha fazla motor gücüne sahipler." dedi.

Verstappen ise bu görüşleri pek önemsemedi ve Red Bull'un motor gücünün önemli olduğu son sektörde, yani 1.2 km'lik düzlükte en hızlı takım olmadığını söyledi.

Verstappen, "Geçen sene de burada oldukça iyiydik. Ancak bu sene ileri yönde bir adım daha attık."

"Son yarışlardaki hatalarımızdan dersler çıkardık ve daha güçlü bir şekilde geriye döndük. Her şey iyi çalışıyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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