Vettel ve Ferrari, 2020 sonunda ayrılma konusunda anlaştılar!
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Son çıkan iddialara göre Ferrari ve Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardılar!
Bu sene sonunda mevcut anlaşması biten Vettel ile Ferrari arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu.
Takım tarafından doğrudan bir açıklama yapılmasa da taraflara yakın kaynaklar Ferrari'nin Vettel'e ilk olarak bir senelik 12 milyon dolar teklif ettiği, ardından aynı rakamla iki senelik teklif yapıldı ancak Vettel'in maaş teklifini kabul edilebilir bulmadıklarını iddia etmişti.
Bugün Auto Motor und Sport'ta hazırlanan bir haberde tarafların orta yolu bulamadıkları ve sene sonunda yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edildi.
Devamı gelecek...
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Vettel ve Ferrari, 2020 sonunda ayrılma konusunda anlaştılar!
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