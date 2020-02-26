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Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Binotto bugün basın toplantısı düzenleyecek

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Vettel ve Binotto bugün basın toplantısı düzenleyecek
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 09:11

Ferrari pilotu Sebastian Vettel ve takım patronu Mattia Binotto, bugün bir basın toplantısı düzenleyecekler.

Testlere istediği gibi başlayamayan Ferrari, bugün sabah Sebastian Vettel'le piste çıkmıştı.

Bununla birlikte bugün Sebastian Vettel ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun bugün özel bir basın toplantısı yapacağı ortaya çıktı.

Vettel, öğleden sonra aracı Charles Leclerc'e bırakacak ve öğle arasından bir saat sonra, yani TSİ 17:00'de basın toplantısına katılacak.

Bu toplantıya Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun da katılacağına yer verildi.

Şimdilik basın toplantısının tam olarak ne için yapılacağı bilinmiyor ancak sosyal medyada pek çok iddia bulunuyor.

Bir iddiaya göre bu toplantıda, Ferrari ve Vettel'in gelecek yıl birlikte yarışmaya devam edeceği açıklanacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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