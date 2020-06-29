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Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

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Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Haz 2020 12:25

Sebastian Vettel ve Fernando Alonso'nun Racing Point koltuğu için birbirleriyle çekişme halinde oldukları iddia edildi.

Gelecek sezondan itibaren Racing Point Formula 1 Takımı'nın adı değişecek ve artık Aston Martin adını taşıyacaklar.

Genel olarak Racing Point'in yeni aracını geliştirmek adına daha iyi teknik ve finansal imkanlara sahip olacağı düşünülüyor ve aynı zamanda bütçe sınırı da takım lehine olacak. Daha düşük rakamlar harcamasına rağmen iyi sonuçlar almayı başaran Racing Point'in öndeki üç takımla arasını kapatabileceğine inanılıyor.

Son haftalarda Sebastian Vettel'in adı sık sık Racing Point/Aston Martin için anılıyordu. Ancak İtalyan La Gazzetta dello Sport'un son haberine göre Fernando Alonso da takımın radarında.

Daha önce Alonso'nun Renault ile anlaşacağı yönünde iddialar vardı. Fakat Aston Martin seçeneği de kendisi için ilgi çekici olabilir.

Racing Point şu anda geçen yılki Mercedes'le benzer tasarımı kullanıyor ve son derece iyi bir motora sahipler. Gelecek yıl da aynı araçlar kullanılacak ve ayrıca takım, 2022 için de çok iyi hazırlanıyor.

Haberde Vettel ve Alonso'nun bu koltuk için birbirleriyle savaşa gireceğine yer verildi.

Fakat Sergio Perez'in üç yıllık anlaşması var ve sponsorları takıma yıllık 10 ila 12 milyon euro değerinde para getiriyor.

Diğer koltukta ise zaten takımın sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu olan Lance var.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Иван Матушкин

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