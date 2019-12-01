Vettel: "Umut ettiğim gibi bir yıl olmadı"

Sebastian Vettel, 2019'da kariyerinin en inişli çıkışlı yıllarından birisini geçirdi ve sezonu Abu Dhabi Grand Prix'sindeki beşincilikle noktaladı.

Alman pilot, dördüncü sıradan başladığı yarışta çift pit stop stratejisi izledi ve yarışa son sıradan başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a geçilmekten kurtulamadı.

Daniel Ricciardo'dan sonra ilk kez bir takım arkadaşına geçilen Vettel, yarıştan sonra verdiği demeçte umut ettikleri gibi bir yıl olmadığını söyledi.

Vettel, "Tam olarak ümit ettiğimiz gibi bir yıl olmadı. Bence nedenleri çok açık. Edindiğimiz dersler ve öğrendiğimiz şeyler çok açık. Şimdi tüm bunları düzeltmek ve daha iyi bir performans sergilemek bizim elimizde."

"Bir takım olarak daha güçlü bir performans sergilemeliyiz. Aynı zamanda kendim, bireysel olarak da aynı şeyi yapabilirim. Daha iyisini yapmalıyım. Geriye dönüp bakarsak, benim için harika bir yıl olmadı."

"Göründüğü kadar kötü bir yıl olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dönüp bakarsak, belki de harika bir tablo oluşmasının önüne geçecek pek çok küçük şey vardı."

"Ama yine de kendime bakan ve performansımı değerlendiren ilk kişi benim. Kendime karşı dürüst olursam, daha iyisini yapabilirdim ve bunu yapabileceğimi biliyorum."

"Gelecek yıl için hedefim kesinlikle ileriye doğru adımlar atmak. Umarım Mercedes ve Red Bull'la savaşabilecek kadar güçlü bir pakete sahip olabiliriz." dedi