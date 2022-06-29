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Formula 1 Haberler

Vettel: "Umarım Silverstone'da güçlü puanlar alırız"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Silverstone'dan iyi puanlarla ayrılmayı umduklarını söyledi.

Kemal Şengül
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Vettel: "Umarım Silverstone'da güçlü puanlar alırız"
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Aston Martin, Silverstone'a önemli güncellemeler getiren bir başka takım olacak ve bu güncellemeler sayesinde 0.5 saniyeye yakın performans kazanmayı hedefliyorlar.

Sebastian Vettel, Britanya GP öncesi verdiği demeçte hafta sonu için umut verici konuştu.

Vettel, şöyle dedi: "Kariyerim boyunca Silverstone'da pek çok yarışa çıktım. İngiliz taraftarının takımlara ve sürücülere yönelik coşkusu ve takdiri beni her zaman etkiledi. Bu, kelimenin tam anlamıyla harika."

"Silverstone'un viraj tipleri, 2022 araçlarının temel performansını daha iyi anlamamızı sağlayacak ve ayrıca AMR22 hakkındaki anlayışımızı daha da geliştirmemize yardımcı olacak."

"Silverstone hafta sonu her zaman oldukça yoğun geçer fakat umarım biraz keyif alır ve takımın kendi ülkesinde sağlam puanlar alabiliriz."

Lance Stroll de zorlu cadde yarışlarının ardından Silverstone'a döneceği için mutlu

"Monako, Bakü ve Kanada'nın ardından AMR22'nin Silverstone pistinde nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

"Araç hakkında giderek daha fazla şey öğrenip, her yarışta performansımızıartırıyoruz ve gerçekten ilerleme kaydediyoruz."

"Orta grup şu anda inanılmaz derecede yakın, bu yüzden bu hafta sonu bir adım daha ilerleyebilirsek harika olur."

"Britanya Grand Prix'si tüm takım için harika bir etkinlik ve Silverstone'daki taraftarların önünde piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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