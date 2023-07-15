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Vettel: "Umarım olanlar De Vries'in kendine olan güvenini etkilemez"

Sebastian Vettel, Nyck de Vries'in "acımasızca" görevden alınmasının Hollandalı'nın kendisine güvenini sarsmamasını umduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans at the end of his final F1 race

De Vries'in AlphaTauri kariyeri sadece 10 yarış sonra sona erdi ve Red Bull onun yerine tecrübeli Daniel Ricciardo'yu seçti.

De Vries'in performans anlamında 2022 Monza GP'sini yakalayamaması ve bu yıl henüz puan alamamış iki pilottan biri olması nedeniyle bu karar alındı.

Dört kez Dünya Şampiyonu Vettel, verilen bu kararın De Vries'in kendine olan güvenini zedelememesini umuyor.

Vettel, ITV'ye verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse bu şekilde sona ermesi Nyck için çok üzücü bir durum."

"Bence ona büyük bir şans verildi, belki işler onun beklediği ya da diğerlerinin beklediği gibi gitmedi ama bu kadar ani bir şekilde sona ermesi biraz sert ve acımasızca oldu."

"Onunla ilk kez geçen yıl tanıştım ve gerçekten iyi bir insan ve iyi bir pilot gibi görünüyordu. F2 şampiyonluğunu ve uluslararası şampiyonluklar kazandı, bu yüzden tanınıyor ve umarım bu onun kendine olan güvenini sarsmaz."

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İnsanlar onun sadece AlphaTauri kariyerine bakmamalı çünkü doğru olan bu değil."

"Belki de o beş-on yarış olması gerektiği kadar iyi geçmedi ama nedenini bilmiyoruz. Dışarıdan bakınca o hâlâ çok iyi bir sürücü. Bu yüzden bu durumun onun için çok zor olduğu gerçeğine inanıyorum."

Ancak bir kapı kapanırken bir diğeri açılıyor ve Vettel'in eski Red Bull takım arkadaşı Ricciardo, spora geri dönüyor.

Vettel bu konuda, "Daniel için çok mutluyum."

"Onu seviyorum. Bu hafta sonu için Silverstone'daki McLaren ile olan testinde onunla görüştüm." dedi.

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"Ferrari'nin Silverstone'da Williams'a yenilmesi kabul edilemez"
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