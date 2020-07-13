Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"

Ferrari, iki haftada gerçekleştirilen iki Avusturya yarışından sadece 19 puanla ayrılabildi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Henüz iki yarış geride kalmasına rağmen Mercedes'in 61 puan gerisine düşen İtalyan ekip, bu hafta sonu yapılacak Macaristan yarışına yeni güncellemeler hazırlıyor.

Sebastian Vettel, bu yıl sadece bir puan aldı.

Alman pilot, temasa rağmen Charles Leclerc'le arasında sorun olmayacağını belirtti ve Macaristan'ın araca uymasını umduğunu dile getirdi.

Vettel, "Gridin ortasında çok sıkı bir mücadele var, maalesef bazen bugünkü gibi şeyler olabiliyor. İkimiz için de (Charles ve kendisinden bahsediyor) iyi olan hiçbir şey yok. Aramızda gerginlik yok, ama takım için zor bir gündü. Bu olayın bizi rahatsız etmemesini sağlamak önemli."

"Bu olayı geride bırakacak kadar olgunuz. Her halükarda, hafta sonu ikimiz için de zor oldu ve yarış iki aracın da yarış dışı kalmasıyla sona erdi. Yarışın başlangıcı ikimizin de istediği gibi değildi, ama bunu ardımızda bırakmamız gerekiyor. Önümüzde hâlâ pek çok yarış var. Önümüzdeki hafta direksiyona geri döneceğiz ve daha iyi performans göstermeye çalışacağız."

"Memnun olduğumu söylemiyorum, ama başka seçeneğim de yok! Ben her zaman iyimserim. İyi haber şu ki bir sonraki yarış zaten bir hafta içinde olacak ve araca geri dönmek için çok fazla beklemek zorunda değilim. Umarım Macaristan pisti bize daha uygundur."

"Yeni güncellemeleri test etmek için iyi bir şansımız vardı ama maalesef bunu kullanamadık. Yazık, çünkü bugün geçen hafta ile neredeyse aynı koşullar vardı." dedi.