Vettel, ulusal marştan önce ''Same Love'' tişörtünü çıkarmadığı için kınama aldı

Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz Jr. ve Lance Stroll, yarış direktörü Michael Masi tarafından belirlenen yarış öncesi prosedürüne uymadıkları için hakemlerle görüşmeye çağırılmıştı.

Bu görüşmede, prosedüre aykırı olarak, sürücülerin ulusal marş öncesinde tişörtlerini çıkarmamaları konusu konuşuldu.

Vettel üzerinde ''Same Love (Aynı Aşk)'' yazan ve gökkuşağı içeren bir tişört giyiyordu ve Alman pilot Perşembe günü de Macaristan'ın anti LGBTQ+ yasalarına karşı mesaj içeren üzerinde gökkuşağı bulunduran ayakkabılar giymişti.

Dört sürücü de hakemlerle görüştü ve FIA Uluslararası Sportif Kuralları Madde 12.2.1.i)'yi ihlal ettikleri için kınama cezasına çarptırıldılar.

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