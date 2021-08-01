Vettel, ulusal marştan önce ''Same Love'' tişörtünü çıkarmadığı için kınama aldı
Ekleyen: Luke Smith , Grand prix editor
Çeviren: Betim Aker , Editör
Sebastian Vettel'in de dahil olduğu dört Formula 1 sürücüsü pazar günü Macarsitan'daki yarış öncesindeki ulusal marştan önce tişörtlerini çıkarmadıkları için kınama aldı.
Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz Jr. ve Lance Stroll, yarış direktörü Michael Masi tarafından belirlenen yarış öncesi prosedürüne uymadıkları için hakemlerle görüşmeye çağırılmıştı.
Bu görüşmede, prosedüre aykırı olarak, sürücülerin ulusal marş öncesinde tişörtlerini çıkarmamaları konusu konuşuldu.
Vettel üzerinde ''Same Love (Aynı Aşk)'' yazan ve gökkuşağı içeren bir tişört giyiyordu ve Alman pilot Perşembe günü de Macaristan'ın anti LGBTQ+ yasalarına karşı mesaj içeren üzerinde gökkuşağı bulunduran ayakkabılar giymişti.
Dört sürücü de hakemlerle görüştü ve FIA Uluslararası Sportif Kuralları Madde 12.2.1.i)'yi ihlal ettikleri için kınama cezasına çarptırıldılar.
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Vettel, ulusal marştan önce ''Same Love'' tişörtünü çıkarmadığı için kınama aldı
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