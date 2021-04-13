Vettel: "Üç haftalık ara, AMR21'i daha iyi anlamamıza yardım etti"

Aston Martin, sezon öncesi testlerinde, orta grubun biraz gerisinde görünüyordu ve Bahreyn GP'de bu durum kanıtlanmış oldu.

İlk görüntü, Aston Martin'in Ferrari, McLaren ve AlphaTauri'den oluşan orta grubun ön kısmından biraz gerisinde kaldıkları yönündeydi.

Ancak İngiliz ekip, aynı zamanda AMR21'den en iyisini almakta zorlandığı için, kısa sürede durumu tersine çevirmeyi başarabilir.

Imola yarışı öncesi konuşan Sebastian Vettel, "Bu hafta sonu piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu ilk iki yarış arasında biraz fazladan zamana sahip olmak güzeldi."

"Bu yılki takvim, her zaman bu kadar bağışlayıcı olmayacak."

"Fakat sahip olduğumuz bu ara, verilere bakma ve AMR21'i nerede geliştirmemiz gerektiğini anlama konusunda faydalı oldu."

"Imola bir pist olarak Bahreyn'e göre çok daha farklı bir mücadele olacak. Gerçekten zorlayabileceğiniz bir pist ve bu yüzden orayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Zorlu Bahreyn yarışında takımına bir puan kazandıran Lance Stroll ise, "Imola, geçen yıl harika bir mücadeleydi. Bu, çok az kaçış alanının yer aldığı inanılmaz hızlı bir pist. Risk ve mükâfat arasındaki denge oldukça muazzam, bu yüzden işleri doğru yaptığınızda, inanılmaz derecede tatmin oluyorsunuz."

"Bir takım olarak Bahreyn'deki bir önceki yarıştan hepimiz daha fazlasını istemiştik, haliyle hepimiz Imola'yı yeni bir fırsat olarak görüyoruz. Son derece yakın bir orta grup var. Bu yüzden fark yaratmak istiyorsak, başlangıçtan itibaren temiz bir iş yapmalı ve her seansı sorunsuz şekilde tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images