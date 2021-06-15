Vettel: "Tutarlı bir form yakalamamız gerekiyor"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Monako'da harika bir performans göstermiş ve beşinci olarak İngiliz ekiple en iyi sonucunu yakalamıştı.

Ardından Bakü caddelerinde de yine hatasız bir hafta sonu geçiren Vettel, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yılki ilk podyumunu aldı.

Vettel'in bu podyumuyla beraber Aston Martin, şampiyonada beşinci sıraya kadar yükselmiş oldu.

Fransa Grand Prix'si öncesine konuşan dört kez dünya şampiyonu, "Bakü'deki başarının ardından Fransa'daki yarışa motive şekilde gidiyoruz. Kutlamak için zamanımız oldu ama şimdi tamamen momentumumuzu Fransa'da devam ettirmeye odaklandık."

"Monako ve Azerbaycan'da bazı iyi puanlar almayı başardık ama gridin ortasında bu kadar sıkı bir mücadele varken tutarlı bir form yakalamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lance Stroll ise son dört yarışın üçünden puansız ayrıldı ve Bakü'deki yarışı, lastiğinin patlamasından ötürü kaza yaparak noktaladı.

Fakat Kanadalı pilot, takımın performansı hakkında umutlu konuştu.

Stroll, "Bakü'deki yarış benim için hayal kırıklığıyla sona erdi fakat takım olarak, yarış hızımızdan olumlu sonuçlar çıkarabiliriz ve Sebastian'ın podyumu da bize destek veriyor."

"Fransa'da, yarışlara tekrar güçlü şekilde geri dönmekte kararlıyım. Paul Ricard çok yönlü bir pist ve Formula 1 aracının her yönünü test ediyor. Bu yüzden AMR21'in bu hafta sonu nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images