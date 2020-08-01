Vettel: "Turu bir araya getirmekte çok zorlandım"

Cuma gününü ara soğutucusunda ve daha sonrasında pedallarında yaşadığı sorunla beraber kısıtlı bir şekilde geçiren Vettel için işler, Cumartesi gününde de aynı şekilde devam etti.

Son antrenman seansında yeni araç problemleri yaşamaya devam eden ve sıralamalarda iyi bir tempo yakalamakta zorlanan Vettel, sıralamaları 10. sırada tamamlamıştı ancak Copse virajında dışarı taşması sebebiyle tur zamanı silindi.

Ferrari'nin yaşadığı sorunlarla yüzleşen Vettel, yarışa dördüncü başlayacak olan takım arkadaşı Charles Leclerc'e göre daha az önem göreceğini düşünmediğini ve bundan sonra işlerin sadece daha iyi olabileceğine inandığını söyledi.

Vettel açıklamalarında şunları söyledi: "Kimseyi kötü niyetlerle suçlamak istemiyorum. Benim tarafımdan işler hiç de ideal değildi. Ritmi yakalamakta çok büyük sıkıntılar yaşadım. Dediğim gibi, yarının daha iyi olacağı konusunda güvenim tam. Ne kadar iyi olur bilemem. Bir söz vermek istemiyorum, ancak daha kötü olamaz."

Sıralamalarda nelerin kötü gittiği sorusunu yanıtlayan Vettel, "Dürüst olmam gerekirse hiç bilmiyorum. Yani bir rutine girmekte ve bir ritim yaratmakta biraz zorlandım, ki bu pistte gerçekten çok önemli bir etken."

"Dün yaptığımız seanslarda çok fazla tur atamadık, ve bu sabahki seanslarda, küçük bir sorunla daha karşılaştık. İdeal bir şey değil, ancak aynı zamanda aracın normal olduğunu düşündüm."

"Turu bir araya getirmekte çok zorlandım. Bu yüzden her şeyi bir araya getirmekte benim etkenim daha fazlaydı. İyi bir seans değildi, ancak ne yapacağımızı göreceğiz. Yarın, yanlış lastik setiyle ilk 10'da bulunan grubun sonunda olacağız, bu yüzden işler hiç de kolay olmayacaktır."

Vettel buna ek olarak, Ferrari ile olan ilişkisinin sonuna gelinmesinin hayatı kolaylaştırmayacağına inandığını söyledi.

"İdeal bir durum değil." diyen Vettel ekledi: "Çok kolay bir sene geçirmiyoruz. Özellikle şu anda yarışlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu durum acı verici bir şey de olabilir, güzel bir şey de."

"Tabii ki de son iki gün iyi geçmedi ve bu yüzden biraz momentum kaybettik. Bence onun dışında, ilk hafta sonu zorluydu, ikinci hafta sonunu da yaşamamış gibiydik. Üçüncü hafta sonu biraz daha pürüzsüz ilerlemiş olsa da şu anda gene sorunlarla uğraşıyoruz. Biraz zor bir başlangıç yaptık, ancak başka bir seçeneğimiz yok."

"Burada tutunmak istiyorum. Bence çocuklar olabildiğince fazla zorluyorlar. Hiç kimsenin kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de dün ve bu sabah birkaç sorun yaşadık, ancak şu sırada bunu geride bırakmalıyız ve yarın elimizden geleni yapmalıyız."