Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Kurtarma vinci, Türkiye'deki sıralama turlarının ilk bölümünde, yüksek hızlı 8. virajda spin atan Nicholas Latifi'nin Williams'ını kaldırmak amacıyla piste gönderilmişti.

Ancak Q2 seansı, vinç bariyerlerin önündeyken başladı ve pist oldukça kaygandı. FIA, çift sarı bayrak sallayarak bu süreci yönetmeye çalıştı.

F1 yarış direktörü Michael Masi, daha sonra yaptığı açıklamada seansın başladığını, çünkü pist görevlinin vincin araçlar oraya gelinceye kadar pistten çıkacağını belirttiğini söyledi.

Ancak, vincin bariyerlerin arkasına alınmasındaki gecikme, bunun gerçekleşmediği anlamına geliyordu.

GPDA direktörü olan Vettel, açıklamadan etkilenmediğini ve F1'de bu tür hatalara yer olmadığını söyledi.

"Bence hepimiz insanız ve hatalar olabilir. Ama bu hatayla ilgili sıfır tolerans var. Hepimiz bunun farkındayız ve bunun gelecekte bir daha olmayacağına eminim. Ama kesinlikle bunun hakkında konuşacağız ve nedenlerini anlayacağız."

Vettel'in tavrına rağmen Masi, pist yetkilileri tarafından kendisine verilen bilgilere dayanarak aldığı karar konusunda "rahat olduğunu" söyledi.

Masi, "Bariyerler arasındaki açıklığa çok yakındı. İyi ve gerçekten temiz olacağına dair bize güvence verildi. Her şeye baktığım zaman, buradaki yerel güvencelerden ötürü fazlasıyla rahattım."

"Geçmişe dönseydik elbette farklı bir şey yapardık. Ancak her şeye ve o andaki mevcut bilgilere dayanarak aldığımız karar buydu." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, after winning his 7th championship Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Marshals remove the car of Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Masi, FIA'nın olanları gözden geçireceğini ve gelecekte benzer hataların bir daha yapılmayacağını söyledi.

"FIA olarak büyük, küçük ya da orta seviyedeki her olaya bakıyoruz. Seansın hangi noktasında olursa olsun, yaşanan her şeyden dersler çıkarmaya devam ediyoruz."

"Yani bu konuda öğrenmeye devam ediyoruz. Bu, hafta sonundan bir başka hafta sonuna farklı unsurları öğrenen bir ekipten farklı bir durum değil."

"Kesinlikle farklı değiliz ve bizim açımızdan pek çok kez söylediğim gibi önceliğimiz güvenlik ve her şeyden dersler çıkarabilirsiniz. Araçlar piste her çıktığında ve yaşanan her olayda çok şey öğreniyorsunuz. "

Charles Leclerc de Vettel'i destekledi ve bunun ilerleyen brifinglerde görüşüleceğini söyledi.

"Vinç çıkınca hepimiz çok şaşırdık. Bu tür durumlardan kaçınmak için bir sonraki brifingde muhtemelen bunun hakkında konuşacağız."

"Geçmişte bu tür durumlarda ne olduğunu söylemeye gerek yok. Yani evet, bence olmamalı ve bir daha olmamasını sağlamalıyız."

Jules Bianchi, ıslak zemindeki 2014 Japonya GP'de vince çarparak hayatını kaybetmişti. F1 o günden bu yana vinçlerin pist üstündeki varlığı ve araçların o anki durumları hakkında çok hassas davranıyor.