Vettel, Türkiye'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Alman pilot farklı kask tasarımlarıyla yarışmayı seven pilotların başında geliyor ve Türkiye GP öncesinde yeni bir kask tasarımı tanıttı.

Kask tasarımında çeşitliliğin sembolü olan gökkuşağı kullanılmış ve ayrıca kaskın üst kısmında "Together as one" yazıyor.

Kaskın alt tarafında ise çeşitliliği göstermek amacıyla farklı dine, farklı ten rengine ve farklı milletlere sahip insanlar yer alıyor.