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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Vettel, Türkiye'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

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Vettel, Türkiye'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bu hafta sonu Türkiye Grand Prix'sinde özel bir kask tasarımına sahip olacak.

Alman pilot farklı kask tasarımlarıyla yarışmayı seven pilotların başında geliyor ve Türkiye GP öncesinde yeni bir kask tasarımı tanıttı.

Kask tasarımında çeşitliliğin sembolü olan gökkuşağı kullanılmış ve ayrıca kaskın üst kısmında "Together as one" yazıyor.

Kaskın alt tarafında ise çeşitliliği göstermek amacıyla farklı dine, farklı ten rengine ve farklı milletlere sahip insanlar yer alıyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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