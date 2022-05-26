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Formula 1 / Monako GP Haberler

Vettel, turbo hibrit motorların dünyaya katkısını sorguladı

Sebastian Vettel, Formula 1'in turbo hibrit motorlarının dünyadaki çevre sorunlarına değerli bir katkı sağlayıp sağlamadığını sorguladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Vettel, turbo hibrit motorların dünyaya katkısını sorguladı
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Aston Martin pilotu son yıllarda çevresel ve politik meselelere dikkat çekmeye başladı ve F1'in, kuralların etkileri konusunda gerçekçi olması gerektiğini söyledi.

F1, turbo hibrit ve sürdürülebilir yakıtların sıfır karbon bir gelecek için önemli bir adım olduğunu düşünse de Vettel bu duruma daha şüpheci yaklaşıyor.

BBC'nin Question Time programına konuşan Vettel, "yakıt içen" spor olarak nitelendirilen F1'in durumu hakkında oldukça açık sözlü oldu.

Vettel, "Asıl soru şu, dünyadaki bu en verimli motorlar, işe gidip gelen sıradan insanlara yardım ediyor ya da katkıda bulunuyor mu?"

"Bu motor neye yardım ediyor veye ne sağlıyor? Bu çok şaibeli, çok karışık."

"Beni yanlış anlamayın, büyüleyici bir teknoloji. Bir taraftar olarak ve bir mühendis bakış açısıyla bu büyüleyici bir şey."

"Fakat bu, yola ne kadar katkı sağlıyor? Hibrit yol arabası dışında ne kadar faydası var? Pek yok."

"Bu nedenle dürüst olmak ve doğruyu söylemek gerekiyor. Bu önemli." dedi.

F1 şu anda 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni motor kurallarını tasarlıyor ve karmaşık MGU-H ünitesini terk edip turbo hibriti korumayı planlıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Vettel, F1'in çevresel sorunlara yeteri kadar dikkat çekip çekmediğini düşünmesi gerektiğini belirtti.

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Vettel, "Elbette F1 bir süreliğine bu motora bağlı ve sorulması gereken soru şu: bu yeterli mi?"

"Biz yeterince şey yapıyor muyuz? Bu pisliğin ne kadar içinde olduğumuz ve dünyanın nereye gittiği göz önünde bulundurulunca yeterince şey yapmadığımızı görüyoruz."

"Söylenildiği gibi, bu yakıt içen sporda -ki bu doğru- göz önündeyiz ve şuan yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmalıyız. Bence asla yeterince yapamayız. Cevap bu." dedi.

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