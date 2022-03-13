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Vettel: "Testlerde AMR22'nin özelliklerini anlamaya odaklandık"

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Bahreyn testlerinde aracın özelliklerine anlamaya odaklandıklarını ve kendileri için başarılı bir testi geride bıraktıklarını dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Testlerde AMR22'nin özelliklerini anlamaya odaklandık"
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Cumartesi günü gerçekleştirilen testlerde Aston Martin, tek tur performansından ziyade yarış temposuna odaklandı ve çeşitli lastik hamurlarının nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı.

Sebastian Vettel ve Lance Stoll, yapılan iş miktarından memnun kaldılar ve sezonun başlangıcı için hazır olduklarına inanıyorlar.

Testin son gününü 10. en iyi isim olarak tamamlayan Vettel, şöyle dedi: "Takım olarak kendimiz için belirlediğimiz program üzerinde çalıştık. Öğleden sonra epey mesafe tamamladım ve yarış simülasyonu yaptım. Testi de iyi şekilde tamamladık."

"Tur zamanları şu noktada temsili değil ve temelde AMR22'nin özelliklerin anlamaya odaklandık. Kaydedilen ilerlemeden memnunum."

"Uzun bir sezon olacağını biliyoruz ve sürekli olarak gelişmek adına sahip olduğumuz fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor."

"Şu anda kimse güç düzeninin nasıl olduğunu bilmiyor." 

"Genel anlamda zorlu bir testti ve buna rağmen çok sayıda tur atıp, iyi miktarda veri topladık. Takımdaki herkese teşekkürler."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Motorsport Images

"Önümüzdeki iki hafa içinde ve sezonun geri kalanında yapacak çok işimiz olacak. Yine de bir sonraki mücadeleye hazırız. Artık en iyisini yapma vakti geldi ve önümüzdeki hafta hangi pozisyonda yer alacağımızı göreceğiz."

Lance Stroll, Bahreyn testlerinin Aston Martin için keyifli geçtiğini söyledi.

"Testlerde çok şey öğrendik ve her seans ilerleme kaydetmemize yardımcı oldu. Yavaş ve hızlı virajlarda aracın sınırlarını test etmemize izin verdiği için Bahreyn test için mükemmel bir pistti. Planlanan programı tamamlayabilmemiz harika."

"Test, bazen aracın davranışını etkileyen rüzgar nedeniyle oldukça zordu. Bu pistte ne kadar geç fren yapabileceğinizi anlamak önemlidir fakat arkadan veya karşıdan esen rüzgar oldukça ciddi bir etkiye sahip olabilir."

"Testler genel olarak verimliydi ve şimdi sezon başlamadan önce en iyi durumda olduğumuzdan emin olmak için toplanan bilgileri analiz etmemiz gerekiyor."

"Bu yıl araç hakkında sürekli olarak yeni şeyler öğreneceğiz ve takımla gelişim çalışması yapmaktan büyük keyif alıyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Motorsport Images

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