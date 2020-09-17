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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ters gridli yarış fikri tamamen yanlış"

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Vettel: "Ters gridli yarış fikri tamamen yanlış"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, ters gridli sıralama yarışı fikrinin tamamen yanlış olduğunu düşünüyor.

Bazı yarışlarda, şampiyonadaki puan durumuna göre ters dizilmiş bir sıralama yarışı yapma fikri reddedilmişti.

Ancak F1'in Sportif Patronu Ross Brawn, İtalya GP'de Lewis Hamilton'ın ceza alarak geriye düşmesinin ardından heyecanlı bir yarış olunca bu fikri yeniden gündeme getirdi.

Yeni Concorde Anlaşması'yla birlikte bu fikri hayata geçirmek daha kolay olacak. Daha önceki oylamada Mercedes harici tüm takımlar onay verse de, Mercedes onay vermediği için bu olmamıştı. Ancak yeni kurallara göre 8 takımın onay vermesi yeterli olacak.

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Vettel, "Bu bana göre tamamen yanlış. Açıkçası bu konuda zorluyor olmaları, pist üstünde daha iyi yarış yapma ve takımların birbirine yakın olması için getirilen kuralların ve araçların başarısız olduğunu gösterir."

"Hatırlatmam gerekirse, herkes için bir servete mal olan yeni ön kanat kuralları getirildi ancak bu tasarım yarışlar açısından bir şeyi değiştirmedi. Bana göre bu yanlış olur." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

Vettel, normalde 2021 için planlanan ancak 2022'ye ertelenen yeni teknik kuralların gösteriyi iyileştirme amacıyla getirildiğine dikkat çekti.

Vettel, "2022'de yeni kural değişiklikleriyle umut vardı. Bu şekilde lotoya çevirmek yerine o konuda çözüm bulmaya çalışmalıyız."

"Bana göre düşündükleri şey spora ve mücadeleye aykırı bir durum. Bir sporcu olarak diğerlerinin kazanmasını istemem ancak diğerleri daha iyi iş çıkarıyor ve kazanıyorsa, bunu kabul etmem gerekir."

"Bu yüzden sporun bu şekilde şeyler yaparak ortalığı karıştırmaya çalışıyor olması yanlış olur." dedi.

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Russell: "Ters grid bizi aptal gibi gösterebilir"

George Russell, Williams FW43 overtakes Romain Grosjean, Haas VF-20 whislt he overtakes

George Russell, Williams FW43 overtakes Romain Grosjean, Haas VF-20 whislt he overtakes

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams pilotu George Russell da, bu tür bir uygulamanın kendileri için faydalı olacak olsa dahi iyi olmayacağını, kendilerinin kolay bir şekilde geçilmesi sonucunda aptal gibi görüneceğini düşünüyor.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse buna karşıyım. Gerçek şu ki gridde en yavaş araca, en yavaş araçlardan birisine sahibiz. Bizi bu şekilde canlı canlı yerler."

"Arkamızdaki daha hızlı araçları tutmak için çılgınlar gibi savunuruz ancak pilotlar olarak aptal gibi görünebiliriz çünkü bizden çok daha hızlı araçlara sahip pilotlara karşı savunma yapmamız gerekecek. Onlar bizden 10 metre daha sonra fren yapabiliyorlar ve çok geriden atak yapabilirler."

"Tepedeki araçlardan birisinde olsaydım, o zaman isterdim çünkü o araçlara sahip pilotlar, çok gerilerden üstün araçlarla gelerek kahraman olabilirler."

"Açıkçası, bu şekilde puanlar alabileceğimizi ya da bir noktada iyi sonuçlar alabileceğimizi biliyorum. Ancak imaj açısından, sadece benim için değil Nicholas, Haas ve Alfa pilotlarının bizden çok daha hızlı araçlara karşı mücadele etme şansımız yok. Benim düşüncem böyle." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Adam Cooper

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