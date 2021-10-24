Vettel: "Temel amacım Alonso ve Russell'ın önünde kalmaktı"

Sebastian Vettel, bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçtiği için grid cezası aldı ve bu sebeple yarışa her halükarda en arkalardan başlayacaktı.

Fakat Fernando Alonso ve George Russell da aynı cezayı aldı. Bu sebeple Vettel, temelde sıralama turlarını bu iki ismin önünde bitirmeye odaklandı.

Hafta sonu boyunca tüm seanslarda iyi bir tempo yakalayan Vettel, yarışa bu iki ismin önünde 18. başlayacak.

Vettel, "Sıralama turlarında genel olarak, ceza alan rakiplerimizin önünde olduğumuzdan emin olmaya çalıştık. Son turda zorlamadım. Bu sayede üçüncü bölüme kalmamayı başardık, ki bu nadiren görülen bir şeydir. Fakat amacımız bu iki ismi yenmekti."

"Umarım cuma günü attığımız fazladan turlar, yarıştan ne bekleyeceğimizi bilmemize yardım eder. Yani tempomuz var, ne kadar hızlı olacağımızı biliyoruz ama diğerlerinin ne ne kadar hızlı olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden sıcak şartlarda lastiklerde zorlu bir yarış olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak."

Pistte geçiş yapıp yapamayacağı sorusuna Vettel, "Bence evet. Burası en kolay pist değil ama geçiş yapmak mümkün. Yarışta sınırlayıcı faktörün lastikler olabileceğini düşünüyorum ve bu da bize fazı fırsatlar sunabilir."

"Hollanda'dan sonra her şey bizim için çok açıktı. Motor cezası alacağımızı biliyorduk ve artık önümüze bakabiliriz." cevabını verdi.

Vettel, eğer motor cezası olmasaydı, ilk ona girebileceklerini düşünüyor.

"Hızımız umut vericiydi. Araç sıralama turlarının ilk bölümünde iyiydi. İkinci seansta da da hızlıydım fakat cezayı hesaba katarsak hiçbir şeyi etkilemedi."

"Bence iyiydi ve ilk ona girebileceğimiz bir gündü. Fakat istemedik ve ceza alan sürücülerin önünde olmak istedik. Bugün hem Russell hem de Fernando'yu geçmeliydik, bunu da yaptık."

Lance Stroll ise ikinci bölüme kalamadı ve yarışa 16. sıradan başlayacak.

Kanadalı pilot, "Sıralama turlarındaki mücadelenin benim için bu kadar çabuk bitmesi üzücü çünkü tempo sahip olduğumuz tempo ile daha fazlası mümkündü. İlk seanstaki turumda, Giovinazzi önümde spin attı ve seansın sonunda çift sarı bayraklar turumu mahvetti."

"Birkaç sürücü ceza nedeniyle geriye düşecek ve bu yüzden birkaç sıra yukarıdan başlayacağım. Hangi noktadan başlarsam başlayayım, tüm gücümle savaşmak istiyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images