Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Amerika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler Sonraki / Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değiliz"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Vettel: "Temel amacım Alonso ve Russell'ın önünde kalmaktı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, aldığı grid cezası sonrası genel olarak yarışa Fernando Alonso ve George Russell'ın önünde balamaya odaklandığını söyledi.

Vettel: "Temel amacım Alonso ve Russell'ın önünde kalmaktı"

Sebastian Vettel, bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçtiği için grid cezası aldı ve bu sebeple yarışa her halükarda en arkalardan başlayacaktı.

Fakat Fernando Alonso ve George Russell da aynı cezayı aldı. Bu sebeple Vettel, temelde sıralama turlarını bu iki ismin önünde bitirmeye odaklandı.

Hafta sonu boyunca tüm seanslarda iyi bir tempo yakalayan Vettel, yarışa bu iki ismin önünde 18. başlayacak.

Vettel, "Sıralama turlarında genel olarak, ceza alan rakiplerimizin önünde olduğumuzdan emin olmaya çalıştık. Son turda zorlamadım. Bu sayede üçüncü bölüme kalmamayı başardık, ki bu nadiren görülen bir şeydir. Fakat amacımız bu iki ismi yenmekti."

"Umarım cuma günü attığımız fazladan turlar, yarıştan ne bekleyeceğimizi bilmemize yardım eder. Yani tempomuz var, ne kadar hızlı olacağımızı biliyoruz ama diğerlerinin ne ne kadar hızlı olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden sıcak şartlarda lastiklerde zorlu bir yarış olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak."

Pistte geçiş yapıp yapamayacağı sorusuna Vettel, "Bence evet. Burası en kolay pist değil ama geçiş yapmak mümkün. Yarışta sınırlayıcı faktörün lastikler olabileceğini düşünüyorum ve bu da bize fazı fırsatlar sunabilir."

"Hollanda'dan sonra her şey bizim için çok açıktı. Motor cezası alacağımızı biliyorduk ve artık önümüze bakabiliriz." cevabını verdi.

Vettel, eğer motor cezası olmasaydı, ilk ona girebileceklerini düşünüyor.

"Hızımız umut vericiydi. Araç sıralama turlarının ilk bölümünde iyiydi. İkinci seansta da da hızlıydım fakat cezayı hesaba katarsak hiçbir şeyi etkilemedi."

"Bence iyiydi ve ilk ona girebileceğimiz bir gündü. Fakat istemedik ve ceza alan sürücülerin önünde olmak istedik. Bugün hem Russell hem de Fernando'yu geçmeliydik, bunu da yaptık."

Lance Stroll ise ikinci bölüme kalamadı ve yarışa 16. sıradan başlayacak.

Kanadalı pilot, "Sıralama turlarındaki mücadelenin benim için bu kadar çabuk bitmesi üzücü çünkü tempo sahip olduğumuz tempo ile daha fazlası mümkündü. İlk seanstaki turumda, Giovinazzi önümde spin attı ve seansın sonunda çift sarı bayraklar turumu mahvetti."

"Birkaç sürücü ceza nedeniyle geriye düşecek ve bu yüzden birkaç sıra yukarıdan başlayacağım. Hangi noktadan başlarsam başlayayım, tüm gücümle savaşmak istiyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Amerika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Önceki haber

Amerika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sonraki haber

Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değiliz"

Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değiliz"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ocon: "Puan alma şansımız hâlâ var" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Ocon: "Puan alma şansımız hâlâ var"

Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değiliz" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değiliz"

Amerika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler Birleşik Devletler GP
Formula 1

Amerika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Amerika GP öncesi: Yarış gridi

Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!

Leclerc: "Dördüncü başlamak harika"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Dördüncü başlamak harika"

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon oldu!
MotoGP MotoGP

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon oldu!

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

Amerika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Amerika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Hamilton: "Umarım 1. virajı döner ve iyi bir yarış çıkarırız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Umarım 1. virajı döner ve iyi bir yarış çıkarırız"

Son Haberler

Ocon: "Puan alma şansımız hâlâ var"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Puan alma şansımız hâlâ var"

Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Amerika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değiliz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değiliz"

Vettel: "Temel amacım Alonso ve Russell'ın önünde kalmaktı"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Temel amacım Alonso ve Russell'ın önünde kalmaktı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.