Vettel: "Tekrar İstanbul Park'ta olmak güzel"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2006 yılında cuma antrenmanları kapsamında BMW Sauber'le İstanbul'da piste çıkmıştı.

Alman pilot buradaki son yarışı Red Bull'la kazanmayı başardı ve pisti oldukça iyi bilen birkaç isimden birisi.

Vettel, “İstanbul Park'a, pek çok anımın olduğu piste döndüğüm için mutluyum, bazıları hoş, bazıları pek değil. Ama mesela Formula 1 kariyerime, 2006 yılında bir cuma antrenmanıyla orada başladım ve BMW Sauber ile birlikte seansı birinci bitirdim. Ayrıca 2011'de, yani Türkiye'de en son yarıştığımız zaman kazandım."

"Bu çok ilginç bir pist ve sürüş yapmak için harika. Yükseklik farklılıkları var ve televizyonda göründüklerinden çok daha ciddiler, ancak başka ilginç bölümler var."

"Tabii ki 8. virajdan bahsetmeliyiz. Ancak teknik açıdan bakıldığında bu pistte her şeyden biraz var. Ama pistin, daha önce oraya gitmemiş olanların hemen hoşuna gideceğini düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc ise şunları ekledi: “Bu, İstanbul Park ile ilk tanışmam olacak. Fakat birkaç yarışın tekrarını izledim ve orada yarışmış olanlarla konuştum ve sadece olumlu yorumlar duydum."

"En çok da 8. viraja bakmak istiyorum. Modern bir Formula 1 aracının bu virajla nasıl başa çıkacağını merak ediyorum çünkü bu deneyim herkes için yeni olacak."