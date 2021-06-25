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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, İngiliz ekibin cuma günkü tek tur performanslarından övgüyle bahsetti.

Vettel: "Tek tur performansımız cesaret verici"

Aston Martin, cuma günkü antrenman turlarında diğer hafta sonlarına kıyasla daha iyi görünüyordu.

Lance Stroll her iki antrenman seansında da ilk ona girmeyi başarırken, Vettel ilk seansta 14. oldu ve ikinci seansta iyi bir adım atarak altıncı sırada yer aldı.

Alman pilot hatta 1:06'nın dahi altına indi ve takımın tek turdaki hızını "cesaret verici" şeklinde yorumladı.

Dört kez dünya şampiyonu, "Bence hafta sonuna  iyi bir başlangıç yaptık. Tek turdaki hızımız cesaret verici görünüyor ve bence daha uzun şartlarda daha fazlasını elde edebiliriz."

"Nerede gelişebileceğimiz konusunda iyi bir fikre sahibiz ki bu önemli bir şey."

"Dağlarda yarışmak, hava durumunu tahmin etmenin gerçekten çok zor olabileceği anlamına geliyor, bu yüzden doğru zamanda doğru lastiklerde olduğumuzdan ve koşullara iyi tepki verdiğimizden emin olmak gerekiyor."

"Bu yıl ıslak zeminde çok fazla sürüş yapmadık, bu yüzden aracı yağmurda denemek iyi olabilirdi." dedi.

Stroll ise hâlâ gelişebilecekleri yerler olduğu görüşünde.

"Araç ilk turdan itibaren iyi hissettirdi ve her iki seans da bizim için olumluydu. Düşük hızlı virajlardaki denge gibi geliştirilmesi gereken bazı alanlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu gece nerde daha fazla gelişebileceğimizi görmek için verileri gözden geçireceğiz."

"Yağmur hakkında çok fazla şey söylendi ancak bugün sadece biraz çiseledi ve bitti. Bu yüzden gerçekten etkileyici bir faktör değildi. Şahsen ıslak zeminde sürmeyi seviyorum ve her zaman gridi karıştırıyor. Bu yüzden yarın ya da pazar günü biraz yağmur yağarsa şikayet etmem."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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