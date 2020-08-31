Vettel: "Taraftarların bizi 'yuhalayacağını' sanmıyorum"

Sebastian Vettel, Belçika Grand Prix'sinde puan barajının içerisinde gidemedi ve yarışı 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Aynı şekilde Charles Leclerc de hafta sonunu 12. olarak puansız kapattı.

Vettel, en yüksek sürat eksikliği yüzünden mi atak yapamadıkları sorusuna, "Bence güç ve yol tutuş eksikliğinin bir kombinasyonu. Bu ikisini bir arada yaşarsanız, elbette rekabet için asla harika olmaz. Geçişler bizim lehimize değildi ve gerçekten kolay değildi. Bugünkü yarışta, etrafımızdaki insanlar kadar hızlıydık fakat diğer insanlar sizle benzer tempodaysa ilerleme kaydetmek her zaman zor oluyor. Gridin önündeyken ve daha hızlıyken, o zaman gridin ortasında olduğunuzda durum tamamen farklı oluyor." yanıtını verdi.

Ferrari'nin Monza'da güçlü olması beklenmiyor ve yarışın seyircisiz yapılacak olması, takımın taraftarlar tarafından "yuhalanmasının" önüne geçebilir.

Vettel, taraftarlar olmayacağı, dolayısıyla da yuhalanmayacakları için mutlu olup olmadığı sorusuna, "Yuhalanacağımızı sanmıyorum. Ama bir şansım olsaydı taraftarları geri isterdim. Şu anda bizim için bir seçim yapma şansı yok ve mümkün de değil. Bizim için önemli bir yarış olacak ve zor geçeceği de doğru. Ama her zaman iyimserim ve bu hafta sonu bizi yavaşlatan bazı sorunların anlayabileceğimizi ve önümüzdeki hafta üstesinden gelip, daha iyi bir yerde olabileceğimizi düşünüyorum. Daha iyi bir yer, yarışı kazanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ama umarım bu hafta sonundan daha güçlü olacağımız anlamına gelir." dedi.

Vettel son olarak motivasyonunu nasıl koruduğu sorusuna, "Çok basit, çevremdeki insanlar. Biliyorsunuz, garaja girdiğimde durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışan tek kişinin ben olmadığımı görüyorum. Aracımın etrafında büyük bir insan grubu var. Ama tüm garaj öyle. Charles'ın mekanikerleri ve mühendisleri de öyle. Yani bu sadece pistteki takım. Maranello'da uzatan çalışan pek çok insan da var."

"Bu yüzden büyük bir çaba var ve herkes sahip olduklarımızdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor. 13., 10. veya 8. sıra için savaşmak eğlenceli değil. Ama bunu 8. veya 5. veya 3. hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim tutkumuz bu. Kendimi bu takımın bir parçası hissediyorum. Sadece sözleşmeyle değil, ruhumla da öyle düşünüyorum. Tüm bu insanlar son birkaç yıldır bana yardım etmek için çok çaba sarf ediyorlar ve ben de aynı şey yapıyorum. Bu, saygıyla ilgili. Motivasyon buradan geliyor. Ama yalan söyleyemem. Ön tarafta savaşıyor olsaydık, benim için ve hepimiz için çok daha eğlenceli olurdu." yanıtını verdi.