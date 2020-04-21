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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"

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Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
21 Nis 2020 19:37

Sebastian Vettel, Formula 1 takımlarının koronavirüs krizi sırasında "birbirlerini koruyup kollamaları" gerektiğini ve tekrardan yarışmaya başlandığında, herkesin yarışması için bunun önemli olduğunu söyledi.

Takımlar, FIA ve F1 yönetimi arasında yapılan bütçe sınırlamaları tartışmaları devam ederken Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takımların an itibariyle bencil olmaması gerektiğini söyledi. 

Onun yerine Alman pilot, 2021 için yapılması planlanmış olan kuralların amacının - sporu taraftarlar için daha eğlenceli yapmak - korunması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların sonucu hakkında konuşan Vettel şunları söyledi: "Yeni kurallar ile beraber asıl amaç, gridi birbirine yaklaştırmak. Bu yüzden, eğer bu özel durumun daha iyi yarışma ve daha kaliteli bir spor ortaya koyması bekleniyorsa, bunun gayet iyi bir yan etki olacağını söylerdim."

"Sanırım bu konuyu, elimizde daha tutulabilir kararlar olduğunda, daha verimli bir şekilde konuşabileceğiz ve daha sonrasında da gerçek hayatta nasıl etki edeceğini tartışabileceğiz."

"Ancak bu durum, özellikle küçük takımların spordaki varoluşunu sorgulatıyor ve bu durum çok ekstrem bir durum. Bu yüzden, bir Formula 1 ailesi olarak, birbirimizi kollamamız gerekiyor."

Ferrari, 2021 kurallarının uygulanmasının bir sene ertelenmesi önerisini kabul etti. Her ne kadar bu durum, rakiplerine kıyasla daha yavaş olan bu sezonki araçlarını bir sene daha kullanacak olmaları anlamına geliyor olsa da.

Vettel, her ne kadar şansını azaltma ihtimali bulunuyor olsa da, takımının doğru bir iş yaptığı konusunda herhangi bir şüphe duymadığını söyledi.

"Bence yeni kuralların ilk senesini 2022'ye ertelemek ve bazı kuralları 2021'de tartışmaya devam etmek - nasıl yapılacağı veya ne yapılacağı konusunda - çok doğru bir yaklaşım." diyen Vettel ekledi: "Bazı kuralları ertelemek kesinlikle çok doğru bir karar."

"Whether it's worse or better for Ferrari, the natural interest right now is what's right for the sport, and I think that's the right decision for the sport.

"Ferrari için iyi veya kötü bir karar, orasını bilmiyorum. Ancak spor için doğru ve doğal olarak hissedilen karar bu."

"Sanırım Ferrari tarafından ve takım tarafından amaçlanan şey de bu. En önemli kararın spor için alınıyor olması."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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