Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Tam 36 yıl aranın ardından Zandvoort'ta yarış yapılacak ve Hollandalı taraftarlar, pist üzerinde aksiyon olmayan perşembe gününde bile pistin etrafını doldurmuştu.

Vettel, bu pistte yarışacak olmaktan heyecanlı olduğunu dile getirdi.

''Çok heyecanlı görünüyor. Bu sabah pistte yürüyüş yaptım ve simülasyonda da birkaç tur attım. Oval virajı görmek zorundaydım ve araca atlayıp nasıl hissettirdiğini görmek için sabırsızlanıyorum.''

Alman pilot aynı zamanda Hollandalı taraftarların turuncu meşalelerinden de daha fazlasını ''tadabileceğini'' söyledi.

''Bu hafta sonu kuru ve güneşli olacak gibi duruyor. Araca atlamak hepimiz için iyi olacak ve umarım çok fazla turuncu tadabiliriz!''

Vettel, Formula 3 ve Marlboro Masters döneminde burada yarıştığını, ancak bu hafta sonu daha fazla insanın olacağını ekledi.

''Burası daha önce hiç görmediğim kadar yoğun. Yıllar önce burada Marlboro Masters ve Formula 3 için buradaydım. O zamanlar harika bir atmosfer vardı çünkü asıl aksiyonu biz yapıyorduk ve insanlar bizim yarışmamızı izlemeye geliyordu.''

''Bu hafta sonu daha fazla insanla birlikte çok daha farklı olacaktır. Bu pistte, yıllar öncekilerden çok daha hızlı araçlarla yarışacak olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı zamanda atmosferi de merak ediyorum. Yani, burası Hollanda. Çok küçük bir ülke ancak çok fazla insan bu tür etkinliklere katılıyor ve atmosfer harika. Herkes çok arkadaş canlısı ve son birkaç gündür buradayız ve misafirperverlik gerçekten çok iyiydi. Burada yarışmayı dört gözle bekliyorum.''

Aston Martin'in bu pistte nerede olacağı konusunda tahmin yapması istenen dört kez dünya şampiyonu Vettel, tahminde bulunmanın zor olduğunu ekledi.

''Tahminde bulunması zor. Daha önce bu pistte yarışmadık. Son birkaç yarışı düşünürsek sıralama turlarında ilk 10'da olacağımızı umuyorum. İdeal olarak iki aracı da harika pozisyonlarda isteriz. Sonrasında da puan almaya çalışacağız. Orta grupta herkes çok yakın.''

Eski Ferrari sürücüsü, bu sezon şu ana kadar Aston Martin'le birlikte, geçtiğimiz sezon İtalyan takımla daha fazla puan topladı ve bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Vettel, bu iki yılı karşılaştıramayacağını söyledi.

''Yani, bu o kadar önemli değil. Önemli olan şey sonuçlar. Artık sonuçlar size puan kazandırıyor. Fakat bence son iki yılı birbiriyle kıyaslayamazsınız.''

''Siz isterseniz yapabilirsiniz ancak ben bunu yapamam. Bence bunu yapmakta çok bir mana yok. Tabii ki tamamen yeni bir çevre ve yeni bir takımdayım. Bu yüzden yeni nelerin olacağını görmek her zaman zor.''

''Bence takıma uyum sağlamak için iyi bir iş çıkardık ve çok rahat hissediyorum. Umarım bu yılki puanlarımızı artırabiliriz.''

''Macaristan'daki diskalifiye olmasaydı daha da fazla puanımız olurdu ama en sonunda birkaç puan almaktansa, daha büyük sonuçlara bakıyoruz.''

Dün açıklama yapan Kimi Raikkonen, sezon sonunda Formula 1'den emekli olacağını açıkladı. Raikkonen'i takip edip, onunla birlikte aile tatiline çıkma planları olup olmadığı sorulan Vettel, ''Ailecek tatil ne olur bilmiyorum. Ya çok sessiz ya da çok eğlenceli bir tatil olur! Kimi ile henüz konuşmadım. Geçtiğimiz hafta Spa'daki yarıştan önce biraz konuşmuştuk. Onun hakkında mutluyum. Bana gelirsek, ben ondan biraz daha gencim. Yani muhtemelen daha farklı bir pozisyondayım.'' dedi.