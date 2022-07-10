Vettel: "Tacizci taraftarların yarışlara katılımı ömür boyu yasaklanmalı"

Haberi dinle

Avusturya GP hafta sonu, pist üstündeki mücadele kadar tribünlerle yaşanan olaylarla da gündeme geldi.

Sosyal medyada bazı taraftarlar; homofobik ve ırkçı hakaretler, ıslık çalma ve diğer taciz edici yorumlar dahil olmak üzere yaşadıkları tacizleri gösteren paylaşımlar yaptılar.

Bunun üzerine Formula 1 Yönetimi, yaşananlara dair yarış organizatörleriyle görüşme yapacağını açıkladı.

Pilotlar brifinginden erken ayrıldığı için hakemlerce çağrılan, Sprint yarışında Alex Albon ile, ana yarışta ise Pierre Gasly ile yaşadığı temaslar nedeniyle pist dışına çıkan Vettel için oldukça zorlu bir hafta sonu oldu.

Vettel, "(Pilotlar toplantısında neler olduğu konusunda) Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. FIA'ya sorun, FIA'ya sorun." diyerek cevap vermedi.

Taciz olayları için ise Vettel, "Bu korkunç bir şey, öyle değil mi? Bu olayın olması iyi oldu. Bu bir başlangıç ancak korkunç bir olay. Bu insanlar her kimse, kendilerinden utanmalı ve hayatlarının kalan bölümünde yarış etkinliklerinden yasaklanmalılar."

"Aynı futbolda olduğu gibi. Dürüst olmam gerekirse bunların farkında değildim ancak evet, bu konuyla alakalı hiç tolerans gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar iyi zaman geçirip, çok eğlenmiş olabilir ancak bu, yanlış davranışı aklamaz ya da bunun için bahane olamaz."

"Kesinlikle harekete geçilmeli. Hepimiz bir olarak yarışıyoruz. Bu açıdan taraftarlar bu girişimin önemli bir parçası." dedi.

Gasly ile yaşadığı olay için Vettel, "Önde olduğumu düşünüyorum, bu yüzden nereye gitmek istediğini bilmiyorum. Açıkçası, burnunu önde tutmaya çalıştı ancak önde değildi. Hepsi bu." dedi.