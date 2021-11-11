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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Vettel: "Szafnauer, Aston Martin için kilit isimlerden biri"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Otmar Szafnauer'in takımdan ayrılacağıyla ilgili şoke edici haberlerden kendisinin de haberdar olduğunu fakat şu anda hiçbir şey bilmediğini söyledi.

Vettel: "Szafnauer, Aston Martin için kilit isimlerden biri"

Motorsport.com bugün Aston Martin patronu Otmar Szafnauer'in Alpine'den gelen sözleşme teklifini kabul ettiğini ve yeni sezonda Fransız ekibin başına geçeceğini öğrendi. Resmi açıklamanın bu hafta sonu gelmesi bekleniyor.

Szafnauer, yaklaşık 12 yıldır Silverstone merkezli ekibi yönetiyor ve takımın son yıllardaki gelişiminde büyük rol oynadı. Ayrıca Sebastian Vettel'in Aston Martin'e geliş sürecini de yönetmişti.

Vettel, perşembe günkü basın toplantısında bu iddialar hakkında şöyle dedi: "Otmar Szafnauer ile çok iyi anlaşıyorum. O her zaman buradaydı, hep bu çevredeydi ve uzun yıllardır aramızdaki ilişki her zaman çok basit oldu."

"Çok etkili biri. Elbette benle temasa geçti, ilk görüşmeleri yaptı ve beni takıma tanıttı. Otmar'ı tanıyan herkes onun çok sevimli bir adam olduğunu ve sahip olduğu arka planla birlikte, çok akıllı ve zeki bir mühendis olduğunu söyler."

"Bence evet, hem geçmişte hem de şu anda takım için kilit isimlerden biri. Yani bilemiyorum. Bazı söylentiler duydum fakat neler olduğunu bilmiyorum"

Son iki yarışta puan almayı başaran Vettel, Brezilya GP'de sürpriz beklemediğini fakat iyi bir sonuç alabileceklerini söyledi.

"Neler olacağını göreceğiz. Sanırım yine her zaman yarıştığımız kişilerle mücadele edeceğiz. Bu açıdan sürpriz olacağını düşünmüyorum. Buraya gelirken olumlu ya da olumsuz bir sürpriz beklemiyorum. Bence iyi olacak."

"Umarım son puan basamakları için verilen mücadelenin içerisinde oluruz. Fakat muhtemelen biraz daha normal bir yarış olacak çünkü Meksika farklı bir pistti, şartlar farklıydı."

"Yine de puan alma konusunda iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum."

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