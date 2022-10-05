Vettel: "Suzuka'da nasıl olacağımızı tahmin etmek zor"

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Aston Martin, yılın ikinci yarısında tempo olarak daha iyi görünüyor ve en azından orta grubun orta kısmına gelmiş durumda.

Son yarışta iki araçla birden puan almayı başaran İngiliz ekibin Suzuka'da nasıl performans göstereceği merak konusu.

Bu hafta sonu kariyerinin son Suzuka yarışına çıkmaya hazırlanan Vettel, şöyle dedi: "Suzuka harika bir pist. Aslında takvimdeki favorim pisim orası. Burayla ilgili çok güzel anılarım var, pist çok özel bir ve taraftarlar da kesinlikle harika."

"Genel olarak, atmosfer büyüleyici. Burası sürücü için büyük bir meydan okuma ve mükemmel turu bir araya araya getirdiğiniz zaman çok tatmin edici oluyor."

"Bu hafta sonu tam olarak nasıl bir performans sergileyeceğimizi tahmin etmek zor ama daha düşük yere basma gücü isteyen Spa'da bazı iyi puanlar almıştık."

Lance Stroll de geçmişte kendisi için iyi geçmese bile Japonya'da olduğu için mutlu.

"Gerçek bir sürücü pisti olan ve sürüş yapmaktan büyük keyif aldığım zorlu Suzuka'ya dönmek heyecan verici."

"Tek kelimeyle dünyanın en iyi pistlerinden birisine gidiyoruz."

"Özellikle ilk sektör tüm takvimin en heyecan verici bölümler arasında yer alıyor."

"Geleneksel olarak burası geçiş için en kolay pist olmadı ancak bu yıl araçlarda yapılan değişiklikler umarım artık daha iyi olacak."