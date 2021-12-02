Vettel, Suudi Arabistan'da kadınlara özel karting etkinliği düzenledi

Aston Martin pilotu bu yıl eşitliğin destekçisi olarak oldukça aktifti ve Suudi Arabistan'da kadınlara karşı yaygın olan bazı tutumlardan rahatsız olduğu konusunda net bir yaklaşım sergiledi.

Ancak Vettel varlığını, sevmediği şeylere karşı çıkmak yerine ülkedeki durumu daha iyi anlamak için kullandı.

Kadınları, oradaki gerçek durum hakkında dinlemek için yerel bir kart pisti kiraladı ve bazı yerel kadın sürücüleri davet etti.

Vettel, "Suudi Arabistan'daki ilk yarışımıza gelirken, burada yarış yapma konusunda çok fazla konuşma ve fikir oldu."

"Sorulan çok soru var ve ben de kendime sordum, ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bazı ülkelerin insan hakları ve benzeri konulardaki eksiklikleri söz konusu olduğunda, olumsuz örneklere çok dikkat çekiliyor. Bu yüzden ben gerçekten olumluları düşünmeye çalıştım."

"Bugün #kadınlariçinyarış etiketi altında kendi karting etkinliğimi kurdum ve sanırım pistte yedi ya da sekiz kız çocuklarından ve kadınlardan oluşan bir grup vardı."

"Sadece onlar için güzel bir etkinlik düzenledik, hayattaki ve pistteki bazı deneyimlerimi aktarmaya, öz güvenlerini artırmak için birlikte bir şeyler yapmaya çalıştım." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Suudi Arabistan sadece son birkaç yılda kadınların araba kullanmasına izin verdi ve Vettel, yarışmış olanlardan ehliyeti olmayanlara kadar farklı deneyimlere sahip kadınları davet etti.

Etkinlik katılımcılar için eğlenceliyken, Vettel , kendisinin de bundan kazanç sağladığını söyledi.

"Onların hikayelerinden, geçmişlerinden ve ülkedeki değişime dair pozitifliklerinden ilham aldığımı söylemeliyim."

"Batı veya Avrupa penceresinden bakarsak, hâlâ iyileştirilmesi gereken ve ele alınması gereken birçok şey olduğu doğru. Ancak bazı şeylerin değişmekte olduğu ve bu insanlar için büyük bir fark yarattığı da doğru."

"Sonuçta bizim için, sadece birkaç gün geçirdiğimiz ve mükemmel bir yargıç olmaya çalıştığımız ancak arka planı ve insanları tam olarak bilmediğimiz bir ülkeye gelmek çok zor."

"Ancak bu kadınları tanımak benim için önemliydi. Bence bu çok unutulmaz ve ilham verici bir gündü ve hafta sonunu başlatmak için harika bir yoldu. Dediğim gibi, olumluya odaklanmak önemli."