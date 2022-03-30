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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Vettel, Suudi Arabistan GP'de Aston Martin ile yapılan toplantılarda yer almış

Sebastian Vettel, Suudi Arabistan GP hafta sonunda sanal da olsa Aston Martin ile yapılan toplantıların tamamına dahil olmuş.

Kemal Şengül
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Vettel, Suudi Arabistan GP'de Aston Martin ile yapılan toplantılarda yer almış
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Aston Martin, Cidde'de gerçekleştirilen yarışta, tıpkı Bahreyn'de olduğu gibi bir puan dahi alamadı ve hafta sonu boyunca ilk ondan uzak bir görüntü çizdi.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, damalı bayrağı Alex Albon'un kendisine çarpmasının ardından 13. sırada görürken, Vettel'in yerini alan Nico Hulkenberg 12. oldu.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, COVID-19 olduğu için Bahreyn'den sonra Cidde'deki yarışa katılma izni alamadı ve bundan ötürü İsviçre'deki evinde kaldı. Fakat fiziksel olarak Suudi Arabistan'da olmasa da, hafta sonu boyunca sanal şekilde tüm toplantılara dahil oldu ve takımın gelişimi için tavsiyeler verdi.

F1-Insider.com'a konuşan Krack, "Neredeyse tüm toplantılarda bizimle birlikteydi ve bize tavsiyelerde bulundu."

"Son ana kadar yarışabileceğini ummuştuk. Fakat bir noktada artık zaman kalmadı ve bir karar vermemiz gerekti."

"Sebastian hazır olmadığı için Nico'yu seçmek durumunda kaldık." dedi.

Krack, sonrasında Suudi Arabistan GP'yi yorumladı ve kendileri için kolay bir hafta sonu olmadığını kabul etti.

"Yarışta stratejileri bölmeye karar verdik. Lance orta ve Nico sert lastikle başladı, ancak Nicolas Latifi'nin 16. turdaki kazası sonrası piste giren güvenlik aracı sert lastikle başlayanların avantajını elinden aldı. Bundan sonra Nico toparlanamadı ama iyi bir yarış çıkardı ve 12. bitirdi."

"Lance ise bitime birkaç tur kala 11. sıradaydı. Sonrasında Albon'la çarpıştı ve aracında hafif düzeyde hasar oluştu. Yavaşlaması gerekiyordu fakat liderin bir tur gerisinde de olsa yarışı bitirdi."

"Elbette puan alamamış olmamız üzücü ama şimdi Silverstone'a döneceğiz ve iki hafta sonra Avustralya Grand Prix'si için aracı geliştirmeye çalışacağız."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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