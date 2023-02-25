Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir

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Krack, Stroll'ün A planı olarak kalmaya devam edeceğini ve Kanadalı pilotun gelecek haftaki Bahreyn GP'sinde yarışamayacağı kesinleşene kadar alternatiflerin değerlendirilmeyeceğini vurguladı.

Resmi yedek pilot Felipe Drugovich bu hafta Bahreyn'deki teste katıldığı için koltuğun favorisi olmaya devam ediyor.

Ancak Stroll'ün Suudi Arabistan'daki ikinci yarışa kadar yarışamayacağı ortaya çıkarsa, Vettel'in teorik olarak uygun hazırlıkları yapmak -örneğin AMR23'ü simülasyonda denemek- için daha fazla zamanı olacaktır.

Krack, Stroll'ün bisiklet kazası ve bileğindeki sakatlığından bu yana eski Dünya Şampiyonu ile konuştuğunu doğruladı ancak Alman pilotun kokpite dönmeye ilgi gösterip göstermediği hakkında açıklama yapmadı.

Motorsport.com tarafından son günlerde konuşup konuşmadıkları sorulan Krack, "Sebastian ile birkaç telefon görüşmesi yaptım."

"Ancak bu geçen yıl da oldu ve gelecekte de devam edecek." dedi.

Vettel'in araca geri dönmeye ilgi gösterip göstermediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bunu size söylemeyeceğim."

Ancak Stroll'ün Suudi Arabistan yarışı için uygun olmaması durumunda Vettel'e daha fazla hazırlık süresi sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Krack, kapıyı açık bıraktı.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Krack, "Bu çok ama çok varsayımsal."

"Önceliğimiz Lance'in araçta olması. Sonra ne olacağını göreceğiz çünkü Cidde hakkında konuşmadan önce Bahreyn var. Henüz nihai kararımızı vermedik."

"Vettel'in emekliliği için aklında çok ama çok kapsamlı bir plan vardı. Bence bu saygı duymanız gereken bir şey. Neler olacağına bakacağız." dedi.

Krack, Stroll'ün durumunun belirsizliğini koruduğunu itiraf etti: "Dürüst olmak gerekirse bu noktada bilmiyorum. Açıkçası o bizim A planımız, Lance'in araca geri dönmesini istiyoruz ama onun ve doktorların ne diyeceğini beklemek zorundayız."

"FIA'ya vermeniz gereken belirli gecikmeler ya da belirli sınırlar var ve biz de buna saygı duyacağız. Durumun önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceğini görmemiz gerekecek. Futbolda olduğu gibi, sakatlanan oyuncularınız olur, son ana kadar beklersiniz ve sonra oynayıp oynayamayacaklarına karar verirsiniz."

"Bazı B planlarımız var ama A planı mümkün olmadığında B planına karar vermek zorundayız. Bu çok basit. Aracı kullanabilir mi, kullanamaz mı?"

Krack, Stroll'ün henüz simülatörde çalışma yapmadığını ancak planın bunu denemek olduğunu doğruladı: "Henüz yapmadı ama yapacak, bu ilk adım."