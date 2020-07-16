Vettel: "Şu anda podyumlar için savaşabileceğimizi sanmıyorum"

Ferrari, geride kalan iki hafta sonunda saf hız anlamında podyum için yarışabilecek seviyede değildi.

Vettel, Ferrari'nin orta gruba mı düştüğü sorusuna, "Bence şu anda performans konusunda zorluk yaşıyoruz. Bu yüzden şu anda podyumlar için savaşmayı düşünebileceğimizi sanmıyorum, ama bu durumu değiştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu değiştirmek için mümkün olduğunca çok çalışıyoruz."

"Göreceğiz. Her zaman iyimserim. Bu pisti seviyorum. Etrafta seyirciler olmadan biraz garip geliyor çünkü genellikle burası en kalabalık yarışlardan bir tanesi. Bu yüzden önümüzde zor veya farklı bir hafta sonu olacağını düşünüyorum. Yine de iyimserim. Bu pistte fark yaratabilirsiniz ve doğrusu aracımızı geliştirmeyi başardık. Geçen sefere göre biraz daha faza yere basma gücü var. En iyi pozisyon için mücadele edebilmek adına henüz mükemmel ya da harika durumda olmadığı ortada. Ama umarım bu hafta sonu bizim için biraz daha iyi olur." yanıtını verdi.

Charles Leclerc ise şunları ekledi: "Yine geçen sene olduğu gibi zor olacak. Sanırım bu pistte zorlanıyorduk. Bu yıl farklı bir aracımız var, umarım dengede yapılan değişiklikler bize yardımcı olur. Fakat önceki hafta sonundan çok da farklı bir tablo olacağından şüpheliyim. Bu yüzden önceki hafta sonlarıyla benzer bir görüntü olmasını bekliyorum."

Ayrıca ikiliye geçen haftaki kaza da soruldu.

Leclerc, "Evet, sanırım bunu geride bıraktık. Evet, yarıştan sonra Seb ile konuşmaya gittim, kendimi affettirmek istedim. Sanırım o da kabul etti. Ama şimdi bunu arkamızda bırakıyoruz ve kendi açımdan sadece bu hafta sonu odaklanacağım. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorum." dedi.

Vettel ise, "Eklenecek çok şey yok, bence bunlar olabilecek en kötü şeyler. Aynı renkteki iki aracın temas yaşaması her zaman kaçınmaya çalıştığımız bir şey. Ama yarışıyoruz ve bu şeyler maalesef yarışın bir parçası. Bunu konuştuk ve şimdi burada daha iyi bir iş yapma fırsatımız var." dedi.