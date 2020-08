Vettel: "Şu anda çok iyi sonuçlar almamız zor"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, İspanya’da gerçekleştirilen yarışta, farklı bir strateji izleyerek yedinci olmayı başarmıştı.

Alman pilot, yumuşak lastikleri uzun süre dayandırarak harika bir iş yaptı.

Belçika GP öncesi konuşan Alman pilot, hem strateji kararını değerlendirdi hem de Ferrari ile olan durumu hakkında konuştu.

"İspanya'daki yarışta denemeye ve risk almaya karar verdik. Sonunda aldığımız riskin karşılığını aldık. Yedinci sıra benim veya takımımın istediği bir sonuç değil. Ancak Charles'ın yarış dışı kalmasına neden olan teknik sorunlar vardı ve sonuç olarak kayıplara en aza indirmem gerekiyordu."

"Gridin ortasındaki mücadele çok yakın ve stratejimiz göz önüne alındığında daha yukarılarda bitirebileceğimizi zannetmiyorum."

"Risk aldık ve karşılığını aldık. Elbette daha fazlasını istiyoruz ancak şu anda daha iyi sonuçlar almak bizim için zor."

"Yarıştan sonra elbette stratejiye baktık. Ama biliyorsunuz, yarıştan sonra yaşananları değerlendirmek her zaman kolaydır. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yarışta beşincilik için yarışabileceğimi düşündüm ancak lastikler buna izin vermedi. Farklı şeyler yapabilirdik, başka bir şey kullanabilirdik ama o anda risk almaya ve lastikleri korumaya karar verdik. Bu riskin karşılığını da yedinci olarak aldık. Bu adımı atacak kadar cesur olduğumuz için mutlu olmalıyız. Ancak bu tür kararlar almak her zaman zor oluyor. Takımla biraz daha iyi, daha açık hareket edebilirdik."

"Sezon henüz bitmedi. Takımla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ben de her zaman maksimumu almaya çalışıyorum. Elbette bizim için kolay bir durum değil ama pes etmiyoruz. Birlikte çalıştığım insanlara çok güveniyorum. Olumsuz yönleri düşünmemeye çalışıyorum. Sezon sonuna kadar kaç yarış olduğunu saymıyorum, sadece her yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya önüme bakmaya çalışıyorum. Ben her zaman iyimserim ve sorunları değil, fırsatları görmeye çalışıyorum."

"Ferrari'deki yıllarımda her zaman her şey yolunda gitmedi. Hoş olmayan anlar vardı ama pek çok güzel şey de yaşadık. Er ya da geç hepsi bitecek. Bu yüzden şimdi son birkaç yıldır birlikte çalıştığım adamlarla çalışmaktan keyif almaya çalışıyorum."