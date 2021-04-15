Vettel: “Şu an bulunduğumuz noktada, şampanyadan uzak görünüyoruz"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in Bahreyn GP’de yeni takımıyla çıktığı ilk yarışı büyük bir hayal kırıklığı ile sonlandı. Sıralama turlarında sarı bayrakları ihlal ettiği için grid cezası alan Vettel, yarışa son sıradan başladı. Yarışta ise Esteban Ocon’un aracına arkadan çarpmasından ötürü ceza alarak 15. sırada finiş gördü. Takım arkadaşı Lance Stroll ise yarışı 10. sırada tamamlayarak takıma sadece bir puan getirebildi.

Aston Martin’in istediği gibi gitmeyen ilk yarış hafta sonu, sezon öncesi testlerinde yaşadıkları sorunları bir kez daha hatırlattı ve Bahreyn yarışı da takımın geçen seneye göre tempolarının düştüğünü göstermiş oldu. Ancak Emilia Romagna GP öncesindeki basın toplantısında konuşan Vettel, olumlu kalmaya devam etti.

“Hem yaşananlar, hem de sonuç açısından bizim için harika bir hafta sonu değildi ama bence çok şey yaşadık. Temelde yaşanan her şeye karşı verdiğimiz cevap bence oldukça olumluydu.”

“Açıkçası, takımdaki ruh harika, bu hafta sonu daha iyi bir yarış yapmaya çalışmak, anlamak ve yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bence iyi hazırlandık ve neler yapabileceğimize bakacağız. Sanırım aracımız hakkında birkaç şey öğrendik, nerede olmak istediğini biraz daha iyi anladık ve oradan başladık.”

“Dürüst olmak gerekirse, tam olarak beklediğimiz ya da olmak istediğimiz yerde değiliz ama şimdilik durum böyle ve bunu yavaş yavaş ele almalı ve her seferinde bir adım ileri gitmeliyiz. Şu an yaptığımız şey böyle hissettiriyor.”

Bu sezon podyum törenlerinde kullanılması için Ferrari markalı köpüklü şaraplara geçilmişti.

Bu yıl Ferrari şarabının tadına bakıp bakamayacağı sorusuna Vettel, “Şu an bulunduğumuz noktada, şampanyadan uzak gözüküyoruz. Belki pazar günü yağmur yağarsa biraz daha yaklaşmış oluruz ama eminim ki bunun tadını pazartesi Lewis’e sorabilirim, sanki o podyuma biraz daha yakın gibi duruyor!" dedi.

Buna rağmen Vettel, takımının Bahreyn GP ile Emilia Romagna GP arasındaki 3 haftalık arayı iyi değerlendirdiğini düşünüyor.

“Biraz zamanımız olması iyi oldu, açıkçası benim için de iyi oldu. İlk yarış hafta sonu çok yoğundu ve hâlâ anlayıp, araç hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var. Bence bu süre, kendime biraz fazladan zaman ayırmama yardımcı oldu.”

“Ben de birkaç şeyin üstesinden gelmeye çalışmak ve arabanın nasıl sürülmek istediğini anlamak için simülatörde zaman geçirdim, bu yüzden temelde kendimi ayarladım ve yaklaşan yarışlar için daha iyi bir forma girmeye çalıştım.”

Ayrıca Vettel, Bahreyn’de Ocon’un ile yaptığı kazanın neden olduğu hayal kırıklığı hakkında da yorumlarda bulundu.

“Hayal kırıklığının burada yanlış bir kelime olduğunu düşünüyorum çünkü hayal kırıklığı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bence asıl önemli olan sorunun ne olduğunu anlamam ki sanırım bunu yaptım. Bir daha bunun olmayacağına oldukça eminim ama ileriye bakıyorum, kendi hatalarımdan ve diğerlerinin yaptığı hatalardan ders çıkarıyorum.

“Elbette hedef, kusursuz yarışlar geçirmek ve bunu kesintiye uğratan hiçbir şeyle karşılaşmamak, bu yüzden kendimden beklentim ve gelmek istediğim seviye için bu durumların bir bahane olmadığını biliyorum.”