Vettel: "Stroll'e yakın gitmek lastiklerimi bitirdi"

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Sebastian Vettel harika bir start almasının ardından ilk ona yükselmişti ve ilk pit stoplara kadar iyi bir sonuca doğru gidiyordu.

Ancak güvenlik aracı periyodunda hem Lance Stroll hem de Daniel Ricciardo'ya geçildi. Son anlarda Max Verstappen'e de geçilen Vettel, yarışı sekizinci bitirdi.

Alman pilot, yarışın ardından şöyle dedi: "Harika bir başlangıç ​​yaptım, ilk tur eğlenceliydi. Böyle olmasını beklemiyordum, agresif davrandım ve birkaç sıra kazandım."

"Özellikle sonlara doğru hem Max hem de Lewis benden daha hızlıydı."

"Son bölümde Lance'e hep çok yakındım... DRS'den yararlanacak kadar değil ama yol tutuşunu kaybedecek kadar yakındım ve bu durum 20 tur ya da daha uzun sürdüğü için bana zarar verdi, bu yüzden sonlara doğru lastiklerim biraz tempo kaybetti."

"Max'le savaşırken beşinci virajdan çok iyi bir çıkış yapmam gerektiğini biliyordum, girişte çok hızlıydım, çıkışta biraz savruldum ve Max temiz bir iş çıkardı. Özellikle düzlüğün son kısmında çok yüksek hızları var, bunu biliyoruz... Sonrasında kirli taraftaydım, yerimi savunmaya çalıştım fakat mümkün değildi."

Bu sonuçla takımlar şampiyonasında iki sıra yükselen Aston Martin, hem Haas hem de AlphaTauri'yi geride bıraktı.

Vettel, "Bu iyi oldu. Diğerlerinin yaptığı bazı hatalardan faydalanabildik ve genel olarak iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum."

"Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü bir ya da iki tur sonra pite girebilirdik çünkü kuru zemin lastiğine geçmek için hâlâ biraz erkendi. Pierre çok zaman kaybetti, sonra biz de zaman kaybettik."

"Kısa bir süre sonra güvenlik aracı çıktı, bu yüzden Lance'e geçildim. Takım için iyi bir sonuç fakat son turda pozisyon kaybetmem üzücü oldu." dedi.

Vettel sözlerine şöyle devam etti: "Elde ettiğimiz sonuçtan ve takım için birçok puan almaktan memnun olabiliriz. Bu kadar zor koşullarda bunu başarmak kolay değildi. Belki pite çok erken girdik fakat sonuçtan memnunum."