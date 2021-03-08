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Önceki / Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Stroll çok yetenekli bir pilot"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yeni takım arkadaşı Lance Stroll hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Vettel: "Stroll çok yetenekli bir pilot"

Lance Stroll, 2017 yılında Williams'la Formula 1'e adım attı ve daha henüz ilk yılında Azerbaycan gibi zorlu bir pistte podyuma çıkmayı başardı.

2019'da Racing Point'e geçen Stroll, geçen yıl zaman zaman iyi performans gösterse de, istikrardan çok uzaktı.

Yine de Türkiye GP'de kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve birden fazla kez podyuma çıkmayı başardı.

Şimdi Kanadalı pilotun yanında, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel olacak.

Alman pilot, takım arkadaşıyla ilgili şöyle konuştu: "Açıkçası ben Lance'e kıyasla daha yaşlı bir pilotum ve aramızdaki fark sadece sahip olduğumuz kimlikte yazan rakamlar değil, aynı zamanda deneyim farkı da var."

"Lance, doğal bir hızı olan oldukça yetenekli bir yarış pilotu. Aynı zamanda, öğrenecek çok şeyi olduğuna inanıyorum. Ona yardım etmekten mutluluk duyacağım. Geçmişte hiçbir zaman takım arkadaşlarından bilgi saklamadım. Buna şimdi başlamak için herhangi bir neden de göremiyorum."

"Birbirimizden faydalanabiliriz. Bu yüzden karşılıklı faydalar sağlayan, iyi bir ilişkinin bizi beklediğine inanıyorum."

Vettel, Stroll'e yapılan eleştirilere ise katılmıyor.

"Lance'le daha önce aynı takımda hiç bulunmadım ve onunla daha önce hiç çalışmadım. Ancak ona yönelik eleştirinin her zaman adil olmadığını düşünüyorum. Çok iyi bir hızı olduğunu defalarca kanıtladı."

"Türkiye'de pole pozisyonu aldığı anı düşünün. Pistin o günkü durumu, 14-15 yıllık Formula 1 kariyerim boyunca karşılaştığım en zor koşullardan bir tanesiydi."

"O, sadece aracını pistte tutmakla kalmadı, aynı zamanda kendisine pole pozisyonunu getiren turu da çıkardı. Bu çok fazla yetenek gerektiren bir şey."

 

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Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"

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Editör Kemal Şengül

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