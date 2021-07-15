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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"

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, Şef Editör

Sebastian Vettel, Britanya GP'de ilk kez uygulanacak olan Sprint Sıralama yarışını kazanacak isimlerin pole pozisyonunu kazanmış gibi kabul edilecek olmalarının doğru olmayacağını söyledi.

Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"

Sprint Sıralama formatı ilk kez bu hafta sonu Britanya GP'de uygulanacak. Cuma günü, normalde cumartesi günleri uygulanan sıralama seansı yapılırken o seansta elde edilecek sonuçlara göre cumartesi günü 62 millik bir yarış düzenlenecek ve o yarışın sonucu, pazar günkü gerçek yarışın gridini belirleyecek.

Yani normalde cumartesi günü uygulanan Q1, Q2 ve Q3 sıralama seansları cuma akşama doğru gerçekleştirilecek ancak bu seansta en hızlı turu atan isim pole pozisyonunu elde etmiş gibi kabul edilmeyecek. Bunun yerine pole pozisyonu, Sprint Sıralama yarışını kazanan isme verilecek.

F1'in Sportif Patronu Ross Brawn, FIA ile yaptıkları görüşmelerin ardından yarışa ilk sıradan başlayacak pilotun pole pozisyonunu kazanması nedeniyle böyle bir uygulama olacağını söylemişti.

Bu karar,  F1 dünyasında farklı tepkilere neden oldu ve bu uygulama nedeniyle F1'deki pole pozisyonu istatistiklerinin anlamını yitirebileceği görüşü ortaya çıktı. Bu konu, bu akşam gerçekleştirilecek toplantıda bir kez daha masaya yatırılacak.

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Pole pozisyonu istatistiğinin, sprint sıralama yarışını kazanacak isme verileceğinin nasıl bir etki oluşturacağının sorulması üzerine Vettel, bunun yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

Motorsport/Autosport.com'a konuşan Vettel, "Bu yanlış. Pole pozisyonu, sıralamalardaki en hızlı tur manasına gelir."

"Bu şekilde her şey biraz karışık olacak. Ancak yine de duruma göre değişebilir. Tek seferlik olursa, çok fazla zarar vermez. Ancak gelecek sene ya da gelecekte 10 sprint yarışı olursa, o zaman biraz tuhaf bir durum olur."

"Yani pole pozisyonu, tek turda en hızlı turu atan adama verilmeli." dedi.

Vettel'in ilk yorumunun ardından Alpine pilotu Esteban Ocon araya girerek, "O zaman buna sprint sıralaması ya da sprint yarışı mı diyeceğiz?" diye sordu. Buna cevap olarak Vettel, "Kesinlikle. Sprint pole ya da böyle bir şey denmeli."

"Bu yeni bir disiplin. 50 sene önce böyle bir şey yoktu, şimdi ise var. Bu yüzden istatistiklere yeni bir sütun açmalıyız." dedi.

Sprint sıralama yarışı, Britanya GP'nin ardından Monza'daki İtalya GP'de ve henüz netleşmeyen bir başka GP'de daha uygulanacak.

Normalde 3. yarışın Brezilya GP olması bekleniyordu ancak bu konu henüz netlik kazanmadı çünkü takvimin ikinci yarısında yer alan yarışların çoğu pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyebilir.

Aston Martin team members in the pit lane

Aston Martin team members in the pit lane
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, in the press conference

Carlos Sainz Jr., Ferrari, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, in the press conference
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Fotoğraf: FIA Pool

Carlos Sainz Jr., Ferrari, in the press conference

Carlos Sainz Jr., Ferrari, in the press conference
3/28

Fotoğraf: FIA Pool

Daniel Ricciardo, McLaren, and Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference

Daniel Ricciardo, McLaren, and Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference
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Fotoğraf: FIA Pool

Daniel Ricciardo, McLaren, arrives at the circuit

Daniel Ricciardo, McLaren, arrives at the circuit
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren, and Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference

Daniel Ricciardo, McLaren, and Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference
6/28

Fotoğraf: FIA Pool

Daniel Ricciardo, McLaren, in the press conference

Daniel Ricciardo, McLaren, in the press conference
7/28

Fotoğraf: FIA Pool

Daniel Ricciardo, McLaren, in the press conference

Daniel Ricciardo, McLaren, in the press conference
8/28

Fotoğraf: FIA Pool

Daniel Ricciardo, McLaren, in the press conference

Daniel Ricciardo, McLaren, in the press conference
9/28

Fotoğraf: FIA Pool

Esteban Ocon, Alpine F1

Esteban Ocon, Alpine F1
10/28

Fotoğraf: FIA Pool

Fans at the track

Fans at the track
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fans at the track

Fans at the track
12/28

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1, and Nikita Mazepin, Haas F1, in the press conference

Fernando Alonso, Alpine F1, and Nikita Mazepin, Haas F1, in the press conference
13/28

Fotoğraf: FIA Pool

Fernando Alonso, Alpine F1, in the press conference

Fernando Alonso, Alpine F1, in the press conference
14/28

Fotoğraf: FIA Pool

Fernando Alonso, Alpine F1, in the press conference

Fernando Alonso, Alpine F1, in the press conference
15/28

Fotoğraf: FIA Pool

Fernando Alonso, Alpine F1, greets Nikita Mazepin, Haas F1, in the press conference

Fernando Alonso, Alpine F1, greets Nikita Mazepin, Haas F1, in the press conference
16/28

Fotoğraf: FIA Pool

Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference

Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference
17/28

Fotoğraf: FIA Pool

Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference

Lance Stroll, Aston Martin, in the press conference
18/28

Fotoğraf: FIA Pool

Nikita Mazepin, Haas F1

Nikita Mazepin, Haas F1
19/28

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1, bumps fists with Sergio Perez, Red Bull Racing, in the press conference

Mick Schumacher, Haas F1, bumps fists with Sergio Perez, Red Bull Racing, in the press conference
20/28

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin
21/28

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin
22/28

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Aston Martin, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the press conference

Sebastian Vettel, Aston Martin, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the press conference
23/28

Fotoğraf: FIA Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing, in the press conference

Sergio Perez, Red Bull Racing, in the press conference
24/28

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Aston Martin, in the press conference

Sebastian Vettel, Aston Martin, in the press conference
25/28

Fotoğraf: FIA Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing, in the press conference

Sergio Perez, Red Bull Racing, in the press conference
26/28

Fotoğraf: FIA Pool

The press pen

The press pen
27/28

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid
28/28

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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