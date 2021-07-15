Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"

Sprint Sıralama formatı ilk kez bu hafta sonu Britanya GP'de uygulanacak. Cuma günü, normalde cumartesi günleri uygulanan sıralama seansı yapılırken o seansta elde edilecek sonuçlara göre cumartesi günü 62 millik bir yarış düzenlenecek ve o yarışın sonucu, pazar günkü gerçek yarışın gridini belirleyecek.

Yani normalde cumartesi günü uygulanan Q1, Q2 ve Q3 sıralama seansları cuma akşama doğru gerçekleştirilecek ancak bu seansta en hızlı turu atan isim pole pozisyonunu elde etmiş gibi kabul edilmeyecek. Bunun yerine pole pozisyonu, Sprint Sıralama yarışını kazanan isme verilecek.

F1'in Sportif Patronu Ross Brawn, FIA ile yaptıkları görüşmelerin ardından yarışa ilk sıradan başlayacak pilotun pole pozisyonunu kazanması nedeniyle böyle bir uygulama olacağını söylemişti.

Bu karar, F1 dünyasında farklı tepkilere neden oldu ve bu uygulama nedeniyle F1'deki pole pozisyonu istatistiklerinin anlamını yitirebileceği görüşü ortaya çıktı. Bu konu, bu akşam gerçekleştirilecek toplantıda bir kez daha masaya yatırılacak.

Pole pozisyonu istatistiğinin, sprint sıralama yarışını kazanacak isme verileceğinin nasıl bir etki oluşturacağının sorulması üzerine Vettel, bunun yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

Motorsport/Autosport.com'a konuşan Vettel, "Bu yanlış. Pole pozisyonu, sıralamalardaki en hızlı tur manasına gelir."

"Bu şekilde her şey biraz karışık olacak. Ancak yine de duruma göre değişebilir. Tek seferlik olursa, çok fazla zarar vermez. Ancak gelecek sene ya da gelecekte 10 sprint yarışı olursa, o zaman biraz tuhaf bir durum olur."

"Yani pole pozisyonu, tek turda en hızlı turu atan adama verilmeli." dedi.

Vettel'in ilk yorumunun ardından Alpine pilotu Esteban Ocon araya girerek, "O zaman buna sprint sıralaması ya da sprint yarışı mı diyeceğiz?" diye sordu. Buna cevap olarak Vettel, "Kesinlikle. Sprint pole ya da böyle bir şey denmeli."

"Bu yeni bir disiplin. 50 sene önce böyle bir şey yoktu, şimdi ise var. Bu yüzden istatistiklere yeni bir sütun açmalıyız." dedi.

Sprint sıralama yarışı, Britanya GP'nin ardından Monza'daki İtalya GP'de ve henüz netleşmeyen bir başka GP'de daha uygulanacak.

Normalde 3. yarışın Brezilya GP olması bekleniyordu ancak bu konu henüz netlik kazanmadı çünkü takvimin ikinci yarısında yer alan yarışların çoğu pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyebilir.

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