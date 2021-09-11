Vettel, sprint sıralama yarışında birkaç pozisyon yükselmeyi hedefliyor

Sebastian Vettel, sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:21'in altına inmeyi başarsa da, Sergio Perez'in sadece 0.031 saniye gerisinde kalmasının ardından 11. oldu ve ikinci bölümde elendi.

Lance Stroll de bu bölümü Vettel'in 0.1 saniye gerisinde 12. sırada bitirdi.

Vettel seansın ardından şöyle konuştu: "Pistte herkesin birbirlerinin hava koridoruna girmeye çalışması nedeniyle mücadele çok yoğun geçti ve sonunda üçüncü bölüme kalmayı sadece 0.031 saniye ile kaçırdık."

"İkinci bölümdeki turumdan gayet memnunum, gerçekten iyi bir turdu fakat orta sektörü biraz daha temiz geçebilirdim."

"Üçüncü bölümü küçük bir farkla kaçırmak üzüntü verici, fakat cumartesi günü, hafta sonunun en önemli anı olan pazar günkü yarışta daha güçlü bir konumda yer alabilmek adına birkaç sıra kazanabileceğimize inanıyorum."

Lance Stroll de iyi bir hava koridoru bulmakta zorlanmasının ardından ikinci bölümde elense de, yarış için kötü bir yerde olmadıkları görüşünde.

Stroll, "Üçüncü bölümü çok ufak bir farkla kaçırmış olmak üzücü."

"Takımı gerçekten çok iyi bir çaba ortaya koydu ve Monza sıralama turlarındaki tipik zorluklara rağmen bazı iyi turlar çıkarmayı başardık."

"Trafik herkes adına büyük bir sorundu ve iyi bir hava koridoru bulmak kolay değildi."

"Üçüncü bölüme kalamamak hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat sprint yarışı bize pozisyon kazanma ve pazar günkü yarışa ilk ondan başlama fırsatı verebilir." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images