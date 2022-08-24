Vettel, Spa'da güçlü bir hafta sonu geçirmeyi umuyor

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Aston Martin bu yılın en istikrarsız takımlarından birisiydi ve özellikle sıralama temposu anlamında orta grubun biraz gerisinde kaldı.

Yarış temposunda daha iyi görünse de, bunu puana çevirmekte zorlanan İngilzi ekip, ikinci yarının başında birkaç güncelleme getirip, 2023 aracına odaklanmayı planlıyor.

Kariyerinin son yarışlarına çıkmaya hazırlanan Sebastian Vettel ise, Belçika GP öncesi heyecanlı olduğunu söyledi.

Vettel, "Yaz arasından sonra yeniden yarışmak ve bunu Spa'da yapmak harika olacak. Orası güzel bir yer."

"Pist inanılmaz derecede hızlı ve aynı zamanda çok akıcı. Oradaki yarışlar hep heyecan verici ve tahmin edilemez geçiyor. Bu da taraftarlar için harika."

"Aracımızın yarış temposunda hızlı olduğunu ve takımın operasyonel anlamda harika bir iş çıkardığını söyleyebilirim."

"Bu yüzden umarım sağlam bir hafta sonu geçirebiliriz." dedi.

Lance Stroll de Belçika'dan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.

"Spa, Formula 1 aracının hızını ve yeteneklerini tam olarak hissedebileceğiniz harika bir pist. Burada rakiplerinizi geçebilirsiniz."

"Son yarışlarda aracımız pazar günleri gayet hızlıydı, bu yüzden geçen yılki selden sonra taraftarlara harika bir gösteri sunmayı umuyoruz."