Vettel, Spa'da güçlü bir hafta sonu geçirmeyi umuyor
Sebastian Vettel, Aston Martin'in özellikle yarış temposunda kuvvetli olduğuna inanıyor ve Belçika GP'de güçlü bir hafta sonu geçirmelerini umuyor.
Aston Martin bu yılın en istikrarsız takımlarından birisiydi ve özellikle sıralama temposu anlamında orta grubun biraz gerisinde kaldı.
Yarış temposunda daha iyi görünse de, bunu puana çevirmekte zorlanan İngilzi ekip, ikinci yarının başında birkaç güncelleme getirip, 2023 aracına odaklanmayı planlıyor.
Kariyerinin son yarışlarına çıkmaya hazırlanan Sebastian Vettel ise, Belçika GP öncesi heyecanlı olduğunu söyledi.
Vettel, "Yaz arasından sonra yeniden yarışmak ve bunu Spa'da yapmak harika olacak. Orası güzel bir yer."
"Pist inanılmaz derecede hızlı ve aynı zamanda çok akıcı. Oradaki yarışlar hep heyecan verici ve tahmin edilemez geçiyor. Bu da taraftarlar için harika."
"Aracımızın yarış temposunda hızlı olduğunu ve takımın operasyonel anlamda harika bir iş çıkardığını söyleyebilirim."
"Bu yüzden umarım sağlam bir hafta sonu geçirebiliriz." dedi.
Lance Stroll de Belçika'dan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.
"Spa, Formula 1 aracının hızını ve yeteneklerini tam olarak hissedebileceğiniz harika bir pist. Burada rakiplerinizi geçebilirsiniz."
"Son yarışlarda aracımız pazar günleri gayet hızlıydı, bu yüzden geçen yılki selden sonra taraftarlara harika bir gösteri sunmayı umuyoruz."
Haas, 2022 için hedefini yedincilik olarak belirledi
Alpine, Alonso için özel bir model çıkarmaya hazırlanıyormuş
Son Haberler
Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"
Lewis Hamilton, Mercedes'in son güncellemeler sayesinde artık galibiyeti çok yakın olduğu görüşünde.
Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!
Aston Martin ile anlaşan Alonso'nun yerini doldurmak isteyen Alpine, Mick Schumacher'in menajeri ile görüşmelere başladı. Efsane pilotun oğlu, Esteban Ocon'dan büyük destek görüyor fakat nihai karar Oscar Piastri davası kapandıktan sonra alınacak.
F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin kontratını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak
Motorsport.com, Formula 1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun 2023 için Oscar Piastri ile hangi takımın yarışabileceğini kararlaştırmak üzere gelecek hafta bir araya gelecek.
Verstappen, taban değişikliklerinden etkilenmeyecekleri konusunda ısrarcı
Max Verstappen, Red Bull'un taban kurallarındaki değişikliklerden etkilenmeyeceğini düşünüyor, bunun yanı sıra ikinci yarıda rehavete kapılma lüksü olmadığını da ekliyor.