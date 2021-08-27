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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Spa'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde verdiği demeçte bu hafta sonu puan almak için bazı fırsatlara sahip olacaklarını belirtti.

Vettel: "Spa'da bazı puanlar kazanma şansımız var"

Sebastian Vettel normalde Macaristan GP'yi ikinci bitirmişti ve bu yılki ikinci podyumunu alarak, şampiyona için değerli puanlar kazanmıştı.

Ancak diskalifiye edildi ve tüm çabası boşa gitmiş oldu. Şimdi sezon Belçika GP ile devam edecek ve Vettel, Spa'da puan fırsatları olmasını bekliyor.

Alman pilot şöyle konuştu: "Bu pistte ne kadar hızlı olacağımızı söylemek zor. Bunun farklı bir pist tarzı olduğunu düşünüyorum. Burada Macaristan'da kullandığımıza kıyasla tamamen farklı bir araç ayarına sahip oluyoruz."

"Orta grubun çok yakın olacağını düşünüyorum. Muhtemelen farklar burada biraz daha büyük olacak çünkü bu, daha uzun bir pist. Fakat birbirimize çok yakın olduğumuz için yine mücadelenin çok sıkı olacağını düşünüyorum. Bu sebeple işimizi yapmaya ve araçtan her şeyi çıkarmaya odaklanmamız gerekiyor. Sonrasında bazı puanlar kazanma şansımız olacağını düşünüyorum."

Aston Martin, diskalifiye sonrası şampiyonada oldukça değerli olan 18 puan kaybetti.

Vettel, "Yılın kalan kısmı için hedefimiz olabildiğince çok puan kazanmak ve bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Elbette diskalifiye büyük bir darbe oldu çünkü önünde olduğumuz takımların 20 puan ardına düştük. Fakat göreceğiz."

"Bir sonraki fırsatın ne zaman geleceğini asla bilemeyiz. Bu fırsat çıktığında orada olmalıyız. Dediğim gibi göreceğiz. Sanırım bu yıl pek çok yarışımız var, kaç tane olduğu belli değil ama çok fazla olacak. Nerede olacaklarını henüz bilmesek de yarışlar olacak ve şans çıktığında kullanacağız. Umarım onları kullanabiliriz." dedi.

Vettel, diskalifiye sonrası kupayı Hamilton'a verip vermediği sorusuna, "Kupanın nerede olduğunu bilmiyorum, o zamandan beri hiç görmedim. Bir yerlerde ama nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Şampanyayı ise pazar gecesi çoktan bitirdik, yani o gitti ve yerine yenisinin verilip verilmeyeceğini bilmiyorum!" yanıtını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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