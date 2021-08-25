Vettel, Spa yarışı için heyecanlı

Sebastian Vettel, kariyeri boyunca Spa'da üç kez galibiyete ulaşmayı başardı. Bunlardan ilkini 2011 yılında, ikincisini 2013 yılında ve sonuncusunu 2018'de aldı.

Bu yıl Aston Martin'e geçen Vettel, yeni takımıyla ilk kez burada yarışacak ve tamamen farklı bir deneyimle karşı karşıya.

Yaz arasından önceki son yarışta podyuma çıkan ancak araçta yeterince yakıt olmadığı için diskalifiye edilen Vettel, Belçika GP için pozitif konuştu.

Vettel, piste çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Alman pilot, "Bence griddeki her sürücü Spa'da yarışmaktan keyif alır. Pist düzeni ve özel viraj kombinasyonu sayesinde kesinlikle Formula 1 aracını kullanmayı en sevdiğim yerlerden biri."

"2011, 2013 ve 2018'de kazandığım bu pistle ilgili harika anılarım var, bu yüzden tekrar piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Lance Stroll de bu pistin kendisi için özel olduğunu ve hafta sonu için sabırsızlandığını söyledi.

"Yılın ikinci yarısı için ara verip, maksimum konsantrasyon ve kararlılıkla geri dönmek güzel oldu."

"Spa, Belçika kökenlerim nedeniyle benim için her zaman bir tür ev yarışı oldu. Yılın en sevdiğim Grand Prix'lerinden birisi bu."

"Spa'da her şey olabilir!"

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images