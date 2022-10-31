Vettel: "Sorun yaşamadık, sadece hızlı değildik"
Sebastian Vettel, Meksika GP'de geride kalmalarının sebebinin "hız eksikliği" olduğunu söylüyor.
Son yarışlarda çıkışa geçen ve iyi puanlar toplayan Aston Martin için işler Meksika'da pek de iyi gitmedi.
İkili sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve yarışta da pek varlık gösteremeyip, hafta sonunu puansız kapattı.
Yarışın ardından konuşan Vettel, "Yumuşak lastikle çok uzun bir ilk bölüm attık. Her şeyi denedik ama çok yavaştık, çok yavaş olunca da hiçbir şey işe yaramıyor."
"Bu açıdan zor bir yarış oldu. Geçen haftaya kıyasla neden bu kadar geride olduğumuzu, neden bu kadar büyük bir fark olduğunu bilmiyoruz."
"Araç başlangıçtan itibaren yavaştı. Bunu bu yıl birkaç kez daha gördük."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Eğer çok sayıda tur atmak istiyorsam, bunu yapabileceğimi biliyorum. Yani yumuşak lastikle bu kadar tur atmak büyük bir konu değil. Bunca yıldan sonra lastikleri nasıl yöneteceğimi biliyorum. Fakat bunu yapmak bize yardımı olmadı. Olabileceğini düşünmüştüm ama olmadı."
"Buradaki temel sorun hızımızdı. Aracı çalıştıramadık ve yavaş kaldık, yani bu yavaş kaldığımız ilk yarış değil. Tüm sezon boyunca görmediğimiz bir şey değil. Ancak geçen hafta sonuna kıyasla, neden böyle olduğunu anlamamız gerekiyor."
"Rakımla ilgili olabilir mi bilmiyorum, bakmak gerekiyor." dedi.
Zhou ile olan savaşı sorulduğunda ise, "Biraz savunmasızdım. Sanırım tutarlılık güçlü yanımdı fakat genel tempo olarak yavaştık." cevabını verdi.
Artık son iki yarışı kaldığının hatırlatılması üzerine Vettel, "[Brezilya'daki] sprint yarışıyla birlikte aslında üç tane var. Ruh halim hâlâ iyi ama elbette böyle bir yarıştan sonra süper değil." dedi.
Son olarak şampiyona altıncılığı savaşında çok fazla kayıp yaşamadıklarını söyleyip, "Neyse ki öyle. Takımlar şampiyonasında altıncılık savaşında çok fazla kaybımız olmadı." dedi.
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