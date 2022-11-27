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Formula 1 Haberler

Vettel, son yarışında giydiği tişörtün hikayesini açıkladı

Vettel, Abu Dhabi'deki son Formula 1 yarışında giydiği 'davetiye' yazan tişörtünün arkasındaki hikayeyi açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Vettel, son yarışında giydiği tişörtün hikayesini açıkladı
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Vettel, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP ardından, ailesiyle evde daha fazla zaman geçirebilmek ve onlara zaman ayırmaya karar vererek Formula 1'den emekli oldu.

Ayrıca Vettel, iklim ve sosyal alanda pek çok etkinlik yürüten çevreci bir pilot.

Vettel, Abu Dhabi hafta sonunda padokta üzerinde 'davetiye' yazan ve dünya fotoğrafının olduğu siyah bir tişört giydi.

Tişörtün anlamı, pek çok kişi tarafından merak edildi.

Sosyal medyada hayranlarına konuşan Vettel, bunun insanları iklim değişikliğiyle mücadelede bir etki yaratmaya davet etme arzusuna dayandığını açıkladı.

Instagram videosunda Vettel, "Bu gerçekten, birçok insan üzerinde sahip olabileceğimiz türden bir gücü ve etkiyi görme davetiyle ilgili." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Erik Junius

Vettel, bu tarz konulardaki farkındalığının kızlarının doğumuyla ve kayınpederinin ölümüyle tetiklendiğini açıkladı.

Vettel, "Bu sorunlar beni, 20-25 yaşındayken etkilemiyordu."

"Sadece yarışlara ve başarıya odaklandığım bir hayatım vardı."

"Daha sonra baba olmayı seçtim. 26 yaşımdayken, ilk kızımız doğdu; bir yıl sonra da diğer kızımız. Ondan sonraki yıl ise kayınpederime kanser teşhisi kondu ve bir buçuk yıl sonra vefat etti."

"Bu noktadan sonra geleceğim hakkında düşünmeye başladım. Çocuklarımı görmek ve onların yanında olmak istedim. Aynı zamanda ölüm hakkında da düşündüm. Bu da yaşadığımız dünya hakkında da düşünmemi sağladı." dedi.

Vettel daha sonra, harekete geçme kararı aldı. 

Vettel, "Bu konuda gerçekten düşündüm, dünyaya ve iklime yardımcı olmak için sahip olduğum ünü nasıl kullanabilirim?"

Sebastian Vettel, Aston Martin, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Sebastian Vettel, Aston Martin, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Dünya hızla değişiyor, ve hepimiz bu konuda neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Bu yüzden, sorunun daha az parçası olup çözümün daha fazla parçası olmak için yapabileceğim şeyler üzerine düşünmeye başladım."

"Zamanı verimli kullanmak için özel jetlerle dünyayı dolaşıyoruz. Bunu yapmayı bıraktım o yüzden bu konuda iyi hissediyorum."

"Ayrıca beslenmemi de sorgulamaya başladım: Ne yiyebilirim? Yemek ve enerjim nereden geliyor? Ne tüketmem gerekiyor ve hangi kıyafetleri giyiyorum?" dedi.

Vettel, diğer pilotları ve insanları buna teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Vettel, "Gezegenimizin iklimi üzerinde bir etkiye sahip olmak ve eşsiz bir konumda olduğumuzu vurgulamak için diğer pilotlarla da konuşmaya çalıştım.”

"Değişim ve hareketlerimizi yeniden geçirme zamanı."

"Başka yöne bakma Kendi hayatımızda ve herkesin hayatında olan bazı değişiklikleri hayata geçirip kendimize sormalıyız ve bu yüzden bunu bir davet olarak ifade etmek istedim. Ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Bu tarz küçük şeylerle başlayabiliriz."

"Pilot olarak bizler, insanlara ilham vermek, insanları etkilemek için çok büyük bir konuma sahibiz. Bu yüzden yaptığımız küçük şeyler fark yaratabilir. Örneğin yerde plastik bir şişe gördüğünüzde onu yerden alıp çöpe atmak gibi."

"Bence pilotlar olarak bu sorumluluğu paylaşıyoruz." dedi. 

 

 

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