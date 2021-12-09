Vettel: "Son yarış için hedefimiz puan almak"

Aston Martin bu yıl Sebastian Vettel 43, Lance Stroll'le ise toplam 30 puan topladı.

İngiliz ekip, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonayı yedinci sırada götürüyor ve yılı bu pozisyonda tamamlayacak gibi görünüyorlar.

Ayrıca Vettel de büyük bir sürpriz olmadığı takdirde sezonu, takım arkadaşının önünde 12. sırada tamamlayacak.

Vettel, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP öncesi şöyle dedi: "Yas marina Pisti'nde önemli değişiklikler yapıldı. Bu yüzden bizim için bu hafta sonu yeni bir piste gitmek gibi olacak."

"Bu hafta sonu daha hızlı tur zamanları bekleyebiliriz. Bunun lastikler ve strateji üzerinde zincirleme bir etkisi olacak. Araç ayarı anlamında yapmamız gereken değişiklikleri görmek ilginç olacak."

"Sezonu bir kez daha iyi puanlar alarak bitirmeyi hedefliyoruz."

Lance Stroll ise Abu Dhabi'de kariyerinin 100. Grand Prix'sine çıkacak.

Kanadalı pilot, "Bu hafta sonu Formula 1'deki 100. yarışıma katılacağım ve aynı zamanda yılın son yarışı olacağı için, sezonu en iyi şekilde bitirmek adına iyi bir sonuç almak istiyorum. Hafta sonunu bu şekilde kutlamak harika olur."

"Bu sezon, gelecekte takıma yardımcı olabilecek çok fazla şey öğrendik. Yine de Abu Dhabi'deki yeni pist düzenindeki her turdan en iyi şekilde faydalanmak ve puan kazanmak istiyoruz." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, in the pit lane Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images