Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Vettel: "Son turumu iptal etmek zorunda kaldım"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Son turumu iptal etmek zorunda kaldım"
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 19:27

Sebastian Vettel, sıralama turlarının son bölümündeki son denemesini çifte sarı bayrak yüzünden iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Sebastian Vettel, sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemesinde 1:15.170 yaptı ancak ikinci derecesi çok daha iyi geliyordu.

Fakat son virajda Valtteri Bottas duvara çarptı ve yaşanan büyük kaza sonrası sarı bayraklar sallandı.

Vettel bundan ötürü turunu iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

"İlk turumda bir hata yaptım ve bu yüzden ikinci turumda durumu telafi edeceğim konusunda kendime güveniyordum. Ama maalesef çifte sarı bayrak vardı ve yavaşlamak zorunda kaldım. Tur iptal oldu."

"Araç iyi görünüyor, biraz daha önde olmak isterdim, mümkündü de... Artık yarın neler olacağını göreceğiz. Önümüzde uzun bir yarış var ve bence hızlıyız."

Vettel, heyecanlı bir ilk bölüm bekliyor.

"İyi bir başlangıç yapmayı ve sonrasında bunu devam ettirmeyi umuyoruz. Yarış uzun olacak. Genel olarak frenleme ve soğutma zor olacak. Neler olacağını görelim."

"Lastikler yarın farklı bir konu olacak. İlk altı sanırım orta lastikle başlıyor. Kimin daha uzun süre pistte kalmaya cesaret edeceğini göreceğiz."

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sonraki haber
Meksika GP: Verstappen, Macaristan'dan sonra ilk kez pole pozisyonunda!

Önceki haber

Meksika GP: Verstappen, Macaristan'dan sonra ilk kez pole pozisyonunda!

Sonraki haber

Verstappen: "Araç çok iyiydi"

Verstappen: "Araç çok iyiydi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

4
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

5
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.