Vettel: "Son turumu iptal etmek zorunda kaldım"
Sebastian Vettel, sıralama turlarının son bölümündeki son denemesini çifte sarı bayrak yüzünden iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.
Sebastian Vettel, sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemesinde 1:15.170 yaptı ancak ikinci derecesi çok daha iyi geliyordu.
Fakat son virajda Valtteri Bottas duvara çarptı ve yaşanan büyük kaza sonrası sarı bayraklar sallandı.
Vettel bundan ötürü turunu iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.
"İlk turumda bir hata yaptım ve bu yüzden ikinci turumda durumu telafi edeceğim konusunda kendime güveniyordum. Ama maalesef çifte sarı bayrak vardı ve yavaşlamak zorunda kaldım. Tur iptal oldu."
"Araç iyi görünüyor, biraz daha önde olmak isterdim, mümkündü de... Artık yarın neler olacağını göreceğiz. Önümüzde uzun bir yarış var ve bence hızlıyız."
Vettel, heyecanlı bir ilk bölüm bekliyor.
"İyi bir başlangıç yapmayı ve sonrasında bunu devam ettirmeyi umuyoruz. Yarış uzun olacak. Genel olarak frenleme ve soğutma zor olacak. Neler olacağını görelim."
"Lastikler yarın farklı bir konu olacak. İlk altı sanırım orta lastikle başlıyor. Kimin daha uzun süre pistte kalmaya cesaret edeceğini göreceğiz."
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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|Editör
|Kemal Şengül
Vettel: "Son turumu iptal etmek zorunda kaldım"
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