Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel son 15 yarıştır sıralamaların üçüncü bölümüne çıkmıyordu ve bugünkü sıralamaları 10. sırada tamamladı.

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll onu sezonun ilk iki yarışında hem sıralamalarda, hem de yarışlarda geride bırakmıştı.

Alman pilot bugün ilk kez takım arkadaşını geçti ve yarıştan sonra, son tur tempolarından ''tamamen mutlu olmadığını'' dile getirdi.

Vettel en sonunda aracı biraz anlamaya başladığını ve bugünün ona yardımcı olduğunu, ancak iki Aston Martin aracını da üçüncü bölümde görmek isteyeceğini söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, ''Son turumdan tamamen mutlu değildim, bence koşullar biraz değişti. Belki de kullanılmış lastiklerle attığımız tur tempomuzu artırmaya yetmedi. Ancak, kesinlikle çok daha iyiydi ve her şey daha iyi çalışmaya başlıyor.''

''Sıralamalarda turunuzu düşünmemelisiniz, sadece performans göstermelisiniz. Yine de benim tarafımdan bakacak olursak, hâlâ geliştirmem gereken çok şey var.''

''Çok fazla tur atmıyorsunuz, seanslar biraz kısıtlı. Yeni lastikler deniyorsunuz, yakıtınız az ve her hafta sonu sayılı tur atıyoruz. Ancak bugün bana aracı anlamam ve nerelerde daha hızlı olmamı gerektiğini görmek konusunda yardımcı oldu. Yani, bugün bu açılardan daha iyiydi.''

''Yine de sonuçlar çok ideal değil. İki aracımızı da üçüncü bölümde ve daha yukarılarda görmek isterdik. Ancak bu aşamada çok aç gözlü davranmamalıyız. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Sıralamalar benim açımdan biraz daha iyiydi.'' dedi.

Şu ana kadar en rahat hissettiği sıralama seansını bugün mü geçirdiği sorulan Vettel, ''Evet, koşullar biraz zorluydu. Söylediğim gibi, bir şeyler öncesine göre yerine oturmaya başladı, bu iyi. Ancak, bugün kesinlikle zor bir gündü ve araç da biraz dağınıktı.''

''Bence, birçok kişi değişen rüzgar yüzünden de zorlandı. Bunu göremiyorsunuz, kuvvetli rüzgarlara yakalanacağınızı bilemiyorsunuz. Eğer rüzgar aracınızın arkasından vurursa, aracın kontrolünü kaybediyorsunuz. Bu yüzden zorluydu. Ancak söylediğim gibi, bugün sürüşümden biraz daha mutluydum.'' yanıtını verdi.

Rüzgarın pist limitlerini zorlaşıp zorlaştırmadığı sorulan Alman pilot, ''Hayır, pist limitlerini çok zorlaştırmadı. Yani, belki on dördüncü virajı biraz zorlaştırmıştır. Ancak, aracı çizgide tutmayı zorlaştırdı. Pist limitlerini çok etkilemedi.'' dedi.

Bu hafta sonu Aston Martin, Stroll'ün aracına güncelleme getirdi fakat Vettel bu güncellemelerden yararlanamadı.

Bu güncellemeleri Lance'ın almasına nasıl karar verildiği ve bu karardan mutlu olup olmadığı sorulan Alman pilot, Kanadalı pilotun, kendine kıyasla araçta daha rahat hissettiği için bunun mantıklı karar olduğunu söyledi.

''Açıkçası, o bana kıyasla araçta daha rahat hissediyordu. Yani, bu mantıklıydı. Bu yarışta da aramızda büyük bir fark vardı ancak diğer yarışların aksine, sıralama pozisyonlarımız tersineydi.''

''Bence, yine de gelişmeliyiz. Araçla ilgili öğreneceğimiz çok şey var. Görüldüğü üzere bu uzun bir sezon olacak fakat bu birkaç yarış, bunları anlamak için çok önemli olacak. Seanslar arası bile aracın limitlerini anlamak için çok şey değiştiriyoruz.''

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images