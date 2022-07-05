Vettel: "Son turlarda Mick'in Verstappen'i geçmesi için tezahürat yaptım!"

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Sebastian Vettel, Mick Schumacher'in Formula 1'e gelmesinden bu yana Alman pilota büyük destek veriyor ve zor zamanlarda genellikle onun lehine açıklamalarda bulunuyor.

Geçen pazar günü kariyerinin ilk puanları için Vettel'i pist üstünde geçen Schumacher, sonrasında Max Verstappen'le kıyasıya bir rekabet içerisine girdi.

Schumacher rakibini geçemese de, Vettel'in önünde sekizinci oldu ve böylelikle spordaki ilk puanlarını toplamış oldu.

Yarışın ardından Schumacher'i ilk tebrik eden isimlerden biri olan Vettel, Alman pilot hakkında şunları söyledi: "Mick adına gerçekten çok mutluyum. Pistte olanları gördüm. Max'le arayı kapatıyordu ve araç içerisinde 'Hadi Mick, hadi! Geç onu' diye tezahürat yapıyordum."

"Uzun zamandır böyle bir sonuç almayı hak ettiğine inanıyorum ve sonunda bunu başarmış olması harika. Yeniden başlangıçtan sonra arayı kapattığında, hem onun hem de Max'in yumuşak lastikleri kullandığını anladım."

"Bu yüzden de onların ataklarına direnemedim. Yani onlarla mücadele etmenin pek bir anlamı yoktu."

"Bitiş çizgisine doğru onları yakalayabileceğimi düşündüm ama çok hızlılardı. Yine de onların birbirleriyle olan savaşını izlemek keyifliydi."

Vettel daha sonra AMR22 hakkında konuştu ve aracı geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Vettel, "Yapacak çok iş var. Bence takım her şeyi toparlamayı başlıyor ve bugünkü gibi sonuçlar bizim için çok büyük anlam ifade diyor."

"Gerçekten iyi bir yarış çıkardım, damalı bayrağı gördüm ve dokuzuncu oldum. Yapılacak çok iş olsa da doğru yönde gidiyoruz."

"Aracımız özellikle yarışta daha iyi görünüyordu ve tempomuz daha iyiydi. Lastikleri çok iyi yönettim ve genel performans şaşırtıcıydı."

"Sadece güvenlik aracı bize yardım etmedi. Ayrıca lastik seçimi de muhtemelen yanlıştı. Fakat genel anlamda iyi bir yarış çıkardık ve iyi şekilde toparlandık."

"İşleri yoluna koymak biraz vakit alacak fakat sezonun ikinci yarısında daha iyi olacağımıza eminim." dedi.