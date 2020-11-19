Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

Leclerc, son turda 12. virajda yaptığı hata nedeniyle Sergio Perez ve Vettel'e geçilerek podyum pozisyonunu kaybetmişti.

Yarış bittikten sonra takım telsizinde Leclerc, geçen sene Bakü'de soğuk lastikler ile sıralamalarda yaptığı kaza sonrasında da olduğu gibi, kendisine "aptal" demişti.

Ferrari pit duvarının kendisini sakinleştirmeye çalıştırmasından önce Leclerc, İstanbul Park'ta yapılan yarışın ardından şunları söylemişti: "B**tan bir iş yaptım. B**tan bir iş yaptım. B**tan, s** gibi bir iş yaptım."

Leclerc'in bu hatası ise Vettel için iyi bir haber oldu, çünkü Alman pilot Ferrari ile geçirdiği son sezonunda, 2020 sezonundaki ilk F1 podyumunu aldı.

Son birkaç virajda neler olduğu hakkında ve takım arkadaşının neden bu kadar sinirli olduğu hakkında konuşan Vettel, Leclerc'in basit bir podyum pozisyonunu kaçırmak ile geleceğin dünya şampiyonu olma durumunu bir araya getirmesi gerektiğini söyledi. Vettel'in açıklamaları şu şekilde: "Charles'ın takım arkadaşı olmasıyla beraber çoğunlukla onda kendimi görüyorum. O daha çok genç, çok hızlı ve - her ne kadar onunla bu durumu konuşamamış olsam da ona, şu anda podyumda olup olmamasının biraz gereksiz olduğunu söyleyeceğim."

"Önünde daha çok uzun seneler ve çıkacağı bir o kadar podyum var, buna oldukça eminim."

"Sinirli olması oldukça normal. Bir hata yaptı ve bu sebeple podyumu kaybetti, ancak daha geniş çerçeveden baktığımızda bu oldukça gereksiz."

Geçen sene Brezilya'da ve bu sene ise Steiermark Grand Prix'sinde çarpışmalarıyla beraber, her ne kadar Vettel ve Leclerc en iyi ilişkiye sahip olmasalar da, bu sezon beraber oldukça iyi çalıştılar.

Gelecek sene Aston Martin'e geçecek olan Vettel, Türkiye'deki son tur olayının ardından özel bir çekişmenin olmadığı konusunda ısrarcı.

Vettel şunları söyledi: "Sanırım oldukça olgun biriyim, bu tür olayların aramıza girip alevlendirmesine hiçbir zaman izin vermem. Onun başardığı her şey ve ileride başaracağı her şey için mutluyum çünkü o iyi bir çocuk."

"Tabii ki de zorlu bir yarış geçti ve yarışın belirli bölümlerinde hepimiz kafayı yemek üzereydik. Tabii ki bunu son turda yaşamak daha da can acıtıcı."

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