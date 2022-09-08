Vettel: "Son kez Monza'nın tadını çıkarmaya çalışacağım"

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Monza, Sebastian Vettel için özel pistlerden birisi çünkü kariyerinin ilk Formula 1 zaferini 2008 yılında burada aldı.

Sezon sonunda emekli olacak Alman pilot, son kez geleceği Monza hafta sonunda kendisini "karmaşık" duyguların beklediğini söyledi.

Alman pilot, "Monza'da beni karmaşık duygular bekliyor. İlk Formula 1 zaferimi kazandığım piste son kez geleceğim."

"Bu pistin kendine has havasını, zorluklarını, özelliklerini ve taraftarların inanılmaz enerjisini her zaman sevmişimdir."

"Bu hafta sonunun her saniyesinin tadını çıkaracağım."

"2022 araçlarının burada nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Burası geçişin genellikle kolay olmadığı bir pist oldu fakat şimdi daha fazla mücadele görmeyi umuyorum." dedi.

Lance Stroll ise hafta sonuna pozitif duygularla geliyor.

"Monza ile ilgili harika anılarım var: 2017'de burada ilk çizgiden başladım ve ayrıca 2020'de podyuma çıktım."

"Bu hızlı, güzel ve zorlu pisti seviyorum. Düşük yere basma gücü gereken Spa ve Bakü gibi benzer pistlerde iyi işler çıkardık ancak puan kazanmak kolay olmayacak."

"Yine de sıralama turlarında iyi bir iş yaparsak, puan için savaşabiliriz."