Vettel: "Son bölüme kalıp 10. olmak hayal kırıklığı yaratıyor"

Alman pilot, tıpkı dün planladığı üzere sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ancak zaman turu kendisini 10. sıradan öteye götürmedi.

Vettel'in turu, Alpine pilotlarına yakındı fakat sonunda 10. sırada yer aldı ve yarış için pek de avantajlı bir pozisyonda değil.

Vettel, sıralama turlarının ardından bu konuda şöyle dedi: "Eğer üçüncü bölüme kalırsanız ve 10. olursanız, bu biraz düş kırıklığına yol açıyor."

"Fakat çok yakındı. Özellikle tek turda lastiklerden en iyisini çıkarmakta zorlandık. Duruma göz atacağız ve bence yarın olmasa bile gelecek için bir şeyler çıkarabiliriz."

"Yumuşak lastik başlangıç için aslında bir avantaj olacak. Sonrasında bu lastiklerin ne kadar uzun süre dayandığını göreceğiz. Fakat bence dün her şey yolundaydı."

"Son bölümde sadece bir set yeni lastiğimiz vardı ve belki ikinci sete sahip olsak daha iyi olurdu. Ancak ikinci bölümde, son bölüm için bir deneme daha yapmamız gerekiyordu. Aynı şey ilk bölüm için de geçerli."

"Bu bir dezavantajdı ama turumdan memnun kaldım. Bu yüzden çıkarılabilecek daha fazla şey olduğunu sanmıyorum."

Yumuşak lastikle tek pit stopun mümkün olup olmadığı sorulduğunda Vettel, "Duruma göre değişir. Diğerlerinin ne yaptığına bağlı olacak. İlk turda neler olacağını görmeliyiz. Sanırım bir ya da iki pit stop olacak. Yani sürpriz değil." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Motorsport Images